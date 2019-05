Na podanie žiadosti o dávku nie je termín, ale podajte ju čo najskôr

Napriek tomu odporúčame žiadateľom o dávky, aby s uplatnením nároku na ne nečakali. Najmä nie vtedy, ak nechcú ostať dlho bez finančných prostriedkov, radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Bratislava 28. mája (TASR) - Zákon o sociálnom poistení nestanovuje pri žiadnej dávke termín, kedy si má poistenec nárok na konkrétnu dávku uplatniť. Neuvádza ani lehotu na predloženie dokladov potrebných na výplatu dávok.



Iba pri nemocenských dávkach zákon určuje povinnosť, a aj to len pre zamestnávateľa, predložiť pobočke Sociálnej poisťovne Žiadosť o nemocenské do troch dní od uplynutia prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti, kedy zamestnancovi vypláca náhradu príjmu.



"Napriek tomu odporúčame žiadateľom o dávky, aby s uplatnením nároku na ne nečakali. Najmä nie vtedy, ak nechcú ostať dlho bez finančných prostriedkov. Sociálna poisťovňa má zo zákona povinnosť rozhodnúť o dávke do 60 dní od začatia konania, t. j. od doručenia žiadosti, v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní. Ak nemožno ani v tejto lehote presne a úplne zistiť skutkový stav veci, poisťovňa konanie o nároku na dávku preruší, pričom počas prerušenia konania o dávke lehota neplynie. V konaní sa potom pokračuje, keď sú zadovážené potrebné formálne podklady a je možné úplne zistiť skutkový stav veci," radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.



Ak teda poistenec nepredloží žiadosť o dávku a všetky potrebné doklady ihneď, ako mu vznikne dôvod na poskytnutie dávky, môže tak oddialiť rozhodnutie o nároku na dávku a jej výplatu.



Poistenec, ktorý nepredloží žiadosť včas, však o dávku nepríde, oddiali takto len termín jej výplaty. Nárok na výplatu dávky sa premlčí až uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka patrila.