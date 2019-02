Na poľských bitúnkoch dôjde k zmene, aby sa škandál viac neopakoval

S povinnými kamerami na bitúnkoch v Poľsku skončí prax, keď štátni veterinárni inšpektori mohli delegovať dozor na bitúnkoch na súkromných veterinárov.

Praha 5. februára (TASR) - Poľsko pod tlakom krajín Európskej únie do konca marca upraví zákony, ktoré stanovujú pravidlá porážok. Prevádzku na bitúnkoch budú nepretržite sledovať kamery. Nebude už viac možné, aby dozor na nich mal súkromný veterinár. Ministrovi pôdohospodárstva Českej republiky Miroslavovi Tomanovi to podľa portálu iDNES.cz povedal v telefonickom rozhovore jeho poľský kolega Jan Krzysztof Ardanowski.



S povinnými kamerami na bitúnkoch v Poľsku skončí prax, keď štátni veterinárni inšpektori mohli delegovať dozor na bitúnkoch na súkromných veterinárov.



„S pánom ministrom Ardanowskim sme sa dohodli na užšej spolupráci našich dozorových orgánov. Presvedčil som pána ministra, že naši veterinárni inšpektori prídu do Poľska, aby si ujasnili technické detaily spolupráce a osobne sa pozreli, či opatrenia v Poľsku fungujú,“ povedal Toman.



Opatrenia Poľsko prijíma v dôsledku aféry, ktorá prepukla pred týždňom, a ktorú vyvolala reportáž televíznej stanice TVN24. Reportér v úlohe mäsiara popísal šokujúcu prax menších bitúnkov na východe Poľska, kde dochádzalo k porážkam kráv, ktoré sa neudržali ani na nohách. Mäsiari zo zabitých kusov odrezávali zapáchajúce zhnité mäso. Na mieste navyše neboli vôbec veterinári.



Kauza otriasla celou Európskou úniou. Európska komisia dokonca tento týždeň poslala do krajiny vyšetrovateľov, ktorí na mieste zisťujú praktiky tamojších bitúnkov.



„Kým budú prijaté všetky potrebné opatrenia, bude pretrvávať naša nedôvera vo funkčnosť poľského systému. Ministra Ardanowského som ubezpečil, že nechcem nijakú obchodnú vojnu, ale pre mňa je najdôležitejšia ochrana našich spotrebiteľov. Preto budeme aj ďalej intenzívne kontrolovať dovozy,“ uviedol minister Toman s tým, že v prípade zhoršenia situácie je ČR stále pripravená prijať mimoriadne veterinárne opatrenia, ktoré by zakázali dovoz poľského hovädzieho mäsa.