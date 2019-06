Na prípadný tvrdý brexit je pripravené minimum britských firiem

Vo februári britská daňová správa HMRC spustila proces, ktorého cieľom je zjednodušenie dovozu v prípade, že Británia opustí colnú úniu a jednotný trh bez dohody.

Londýn 13. júna (TASR) - Veľký počet britských podnikov je nielen nepripravený na prípadný tvrdý brexit, ale nedá sa o nich povedať ani to, že by sa k tomu približovali, uviedla to britská BBC v programe Newsnight.



Vo februári britská daňová správa HMRC spustila proces, ktorého cieľom je zjednodušenie dovozu v prípade, že Británia opustí colnú úniu a jednotný trh bez dohody. Podľa prieskumu sa však do 26. mája do systému známeho ako TSP (Transitional Simplified Procedures) nezapojilo ani 10 % firiem.



Podľa údajov zverejnených BBC požiadalo o TSP iba 17.800 britských firiem z približne 240.000, ktoré by mali o TSP do 31. októbra požiadať. To je termín, na ktorý sa posunul odchod Británie z Európskej únie. Pôvodný bol stanovený na 29. marca.



"Údaje o TSP sú katastrofálne," povedal Matt Griffith z Obchodnej komory v Bristole. Jeho slová potvrdil aj Mike Spicer z Britskej obchodnej komory. "To je veľmi nízke číslo. Ak sú najnovšie údaje pravdivé, potom sme od toho, čo sa dá označiť za pripravenosť na prípadný brexit bez dohody, na míle vzdialení" povedal.