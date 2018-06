Na príspevok na asistenta nebude mať nárok viac ŤZP

V platnosti tak ostáva nariadenie, podľa ktorého pracovného asistenta možno poskytnúť buď zamestnávateľovi pre jeho zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osobe.

Bratislava 21. júna (TASR) - Okruh pracovných činností, na ktoré možno ťažko zdravotne postihnutým (ŤZP) ľuďom poskytnúť príspevok na asistenta, sa nerozšíri. Parlament odmietol novelu zákona o službách zamestnanosti z dielne opozičného hnutia OĽaNO.



Podľa poslancov je začlenenie osôb so zdravotne ťažkým postihnutím do bežného života často nemysliteľné bez súbežného začlenenia na trh práce. Jedným zo spôsobov, ako týmto ľuďom pomôcť, je aj príspevok na činnosť pracovného asistenta. Novelou zákona preto chcelo OĽaNO rozšíriť okruh ľudí, ktorí by o príspevok na asistenta mohli požiadať. Išlo o ťažko zdravotne postihnutého umelca, športovca či ťažko zdravotne postihnutého verejného funkcionára. Poslanci tento návrh ale neschválili. V platnosti tak ostáva nariadenie, podľa ktorého pracovného asistenta možno poskytnúť buď zamestnávateľovi pre jeho zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osobe.



Parlament odmietol aj novelu zákona o lesoch, ktorú pripravili poslanci OĽaNO. Cieľom návrhu bolo upraviť štyri oblasti. Mali sa zmeniť priority v lesohospodárskych postupoch, po prvý raz sa malo uzákoniť komplexné vnímanie lesnej produkcie, zmeniť sa malo aj financovanie lesných hospodárov. Novela zákona reagovala aj na akútny stav v lesníckej praxi, kde podľa OĽaNO dochádza k nezanedbateľným deformáciám.



Zároveň plénum pri hlasovaní neposunulo do druhého čítania ani novelu zákona o rodine z dielne poslancov OĽaNO. V nej chceli predkladatelia zvýšiť minimálne výživné na dieťa na 50 % zo sumy životného minima, teda na 45,53 eura mesačne. V súčasnosti je to minimálne 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, čo predstavuje sumu 27,32 eura.