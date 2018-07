Na rakúskom štátnom účte je ako majiteľ uvedený cisár František Jozef

Rakúska parlamentná politická strana NEOS (Neues Österreich) dospela k záveru, že je načase, aby sa konto republiky upravilo.

Viedeň 7. júla (TASR) - Štátny účet Rakúskej republiky je starý už takmer 136 rokov. Na prvej poštovej vkladnej knižke cisársko-kráľovského poštového sporiteľného úradu bolo uvedené meno jej majiteľa cisára a kráľa Františka Jozefa I. Povolanie: Kaiser von Österreich.



Platobné operácie rakúskej spolkovej krajiny sa realizujú dvoma kanálmi. Jednu ich časť má na starosti centrálna banka (OeNB), ktorá sa venuje hlavne vyrovnávaniu finančných dlhov. Konto poolingsystému vedie skupina BAWAG.



BAWAG, ktorá dlhé roky patrila odborovému zväzu, sa pred 12 rokmi dostala do veľkého špekulačného škandálu a kúpil ju nemenovaný americký fond. Aj napriek tomu zostal ústav domácou bankou republiky. Ročne pre ňu robí transakcie približne za 200 miliárd eur.



Strana NEOS nemá pre tento postup nijaké porozumenie. Jej poslanec Sepp Schellhorn žiada vypísanie tendra. „Zákon pochádza ešte z roku 1882 a naliehavo sa žiada, aby bol prepracovaný. Vtedy ešte išlo o to, že sa človek nemusel viezť ďaleko kočiarom do najbližšej banky. Samozrejme, že sa odvtedy nároky, ako aj vlastnícke pomery zásadne zmenili. Nový tender je preto veľmi žiaduci a logický.“