Na skrátený pracovný úväzok pracuje len 5 percent Slovákov

Bratislava 19. augusta (TASR) - Len 5 % Slovákov pracovalo vlani na skrátený pracovný úväzok. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie ide o najnižší podiel v rámci pracujúcej populácie. Počet pracujúcich Slovákov na skrátený pracovný úväzok sa pritom stále znižuje. Dôvodom je v prípade Slovenska menej pružný Zákonník práce, ale aj dobrý ekonomický rast, ktorý umožňuje firmám uprednostňovať zamestnanie na plný úväzok.



"Najmä počas krízových rokov bolo viac Slovákov zamestnaných na skrátený pracovný úväzok, nakoľko firmy si nemohli dovoliť naberať nové pracovné sily na plný pracovný čas. Situácia sa však zmenila. Vďaka dobrému ekonomickému rastu sa znížila nezamestnanosť na rekordné úrovne. Firmy majú skôr teraz problém nájsť kvalitných pracovníkov na plný úväzok," uvádza Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.



Skrátený pracovný úväzok je napríklad v západnej Európe veľmi obľúbenou formou flexibilných pracovných pomerov. V zahraničí je to vhodná forma pre viaceré znevýhodnené skupiny na trhu práce, najmä pre matky malých detí, alebo ľudí starajúcich sa o príbuzných, ktorí sú odkázaní na opateru. Problém je v prípade Slovenska aj v legislatíve.



Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat je v priemere 19 % Európanov vo veku 20 až 64 rokov zamestnaných na čiastočný pracovný úväzok. V roku 2005 to bolo 17 % a tento podiel rástol v rokoch 2010 na 18 % a v roku 2012 dosiahol spomínanú úroveň 19 %, ktorú si drží doteraz.



Vysoký podiel pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok majú aj v Rakúsku (28 %) či Nemecku (27 %). Najnižší podiel je práve na Slovensku a Chorvátsku (obe 5 %), Maďarsku (4 %) a Bulharsku (2 %). Nad priemerom Únie v počte pracovníkov na čiastočný pracovný úväzok je aj Belgicko (24 %), Veľká Británia (23 %) či Švédsko a Dánsko (obe 21 %).



"V rámci V4 zamestnávame viac pracovníkov na čiastočný pracovný úväzok ako Maďarsko. Ostatné krajiny sú v tomto prípade mierne pred nami. Zaujímavosťou je, že celkovo v Únii pracuje takto viac žien ako mužov. Súvisí to práve s materskými povinnosťami žien, ktoré svoj pracovný režim viac podriaďujú potrebám rodiny," uzatvára analytička.