Na slovenskom trhu práce bude do roku 2023 potrebných pol milióna ľudí

Bratislava 10. februára (TASR) - Do konca roka 2023 bude slovenský trh práce dodatočne potrebovať takmer pol milióna zamestnancov. Najviac nových ľudí budú naberať podniky z oblasti priemyslu a obchodu. Absolventi prichádzajúci na trh práce však nepokryjú dopyt po pracovnej sile, ktorý vznikne. Vyplýva to zo zverejnených dát na novom webe rezortu práce, ktorý sa venuje trendom na trhu práce. Ministerstvo web spustilo v spolupráci s agentúrou Trexima.



V rokoch 2016 a 2017 na trhu práce rástol počet zamestnancov o viac ako 50.000 ročne. Tento trend by mal pokračovať aj v tomto roku. "Od roku 2020 sa očakáva, že expanzia bude v dôsledku prehrievania ekonomiky mierne spomaľovať, stále však bude na vysokých úrovniach. Náhrada pracovných síl bude dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2023 narastať," informuje portál.



Až 61 % dodatočných pracovných príležitostí bude vytvorených odchodom zamestnancov z trhu práce, najčastejšie do dôchodku. "Je to spôsobené očakávaným postupným utlmovaním ekonomickej expanzie, ktorá je v súčasnosti na historických maximách a odchodom silných povojnových populačných ročníkov z trhu práce práve v období najbližších šiestich rokov," uvádza portál.



Z hľadiska krajov bude do roku 2023 potrebných 90.000 ľudí v Bratislavskom kraji, za ním nasleduje Nitriansky kraj, ktorý bude potrebovať 71.000 ľudí. "V ostatných krajoch bude štruktúra potrieb trhu práce vyrovnanejšia, a to od 62.000 ľudí v Trnavskom kraji po 53.000 osôb v Banskobystrickom kraji," priblížil web.



Dopyt bude rásť najmä po špecialistoch, kvalifikovaných pracovníkoch, operátoroch a montéroch strojov. Prognózy však ukazujú, že absolventi prichádzajúci na trh práce nebudú postačovať na uspokojenie dopytu firiem v budúcnosti. "Absolventi pokryjú maximálne 62 % celkových potrieb trhu práce. Až 70 % pracovných príležitostí bude vznikať na stredoškolských a nižších pozíciách, kde bude aj najväčší nedostatok pracovných síl," ukazujú prognózy.



Na druhej strane, počet absolventov vysokých škôl má približne korešpondovať s dopytom na vysokoškolských pozíciách, vhodných pre týchto absolventov. "Na trh práce tak bude prichádzať približne toľko vysokoškolákov, koľko trh práce potrebuje. Problémom je však štruktúra absolventov vysokých škôl, ktorá výrazne nekorešponduje s potrebami trhu práce," upozorňuje web.



Zo stredoškolských pozícií bude výrazný nedostatok pri predavačoch, murároch, ale tiež pri viacerých profesiách v oblasti obchodu, pôšt a logistiky. Absolventi vysokých škôl budú chýbať v IT sektore a v oblasti účtovníctva. Naopak, výrazný prebytok absolventov bude v oblasti hotelierstva, ekonomiky a manažmentu podniku, žurnalistiky, psychológie, ale aj kozmetiky a medzinárodných vzťahov.