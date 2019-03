Na Slovensku by mohlo vzniknúť Národné cyklistické centrum

Ministerstvo financií (MF) SR navrhuje uvoľnenie finančných prostriedkov na tento účel v sume takmer 30 miliónov eur.

Bratislava 4. marca (TASR) – Na Slovensku, konkrétne v Orechovej Potôni, by mohlo vzniknúť Národné cyklistické centrum (NCC). Ministerstvo financií (MF) SR navrhuje uvoľnenie finančných prostriedkov na tento účel v sume do 29.860.860 eur. Materiál, ku ktorému sa v pondelok končí skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, zverejnil rezort na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



"Hlavným cieľom projektu je vybudovanie multicyklistického komplexu, umožňujúceho celosezónne prevádzkovanie všetkých odvetví cyklistiky (cestná cyklistika, BMX, dráhová cyklistika, horská cyklistika, cyklokros, cyklotrial i sálovej cyklistiky)," približuje MF v návrhu.



Výstavbou tohto centra by sa podľa materiálu vytvoril priestor na rozvoj výkonnostnej cyklistiky. Iným profesionálnym športovcom by sa zároveň rozšírili možnosti trénovania a pre amatérskych športovcov a rodiny by vznikol bezpečný priestor na aktívne trávenie voľného času. Centrum by malo slúžiť aj na organizovanie domácich a medzinárodných športových podujatí.



Na športové objekty a priestory spĺňajúce medzinárodné predpisy má nadväzovať aj servisné, regeneračné a ubytovaco-stravovacie centrum. V okolí areálu sa predpokladá vybudovanie cyklotrás, aby bol priestor dostupný zo širokého okolia práve využitím cyklodopravy.



Výstavba projektu NCC by mala byť financovaná prostredníctvom účelovej dotácie. "V prípade, ak si realizácia výstavby projektu vyžiada zvýšené náklady, tieto budú hradené Slovenským zväzom cyklistiky a bankovým úverom," konštatuje sa v návrhu. Čerpanie dotácie je naplánované na obdobie piatich rokov 2019 až 2023.