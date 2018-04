Na Slovensku je vyše 2600 registrátorov internetových domén

Všetci registrátori internetových domén, ktorých je v SR viac než 2600, by mali k rovnakému dátumu aj podpísať nový dodatok k ich registrátorskej zmluve, t.j. doručiť ho naspäť najneskôr 25. mája.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Komisia pre správu národnej domény .sk schválila upravené pravidlá pre registráciu domén v doméne najvyššej úrovne .sk. Túto zmenu si vyžiadala blížiaca sa účinnosť Všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR). Znamená to, že nové pravidlá pre registráciu domén vstupujú do platnosti od 25. mája 2018.



Všetci registrátori internetových domén, ktorých je na Slovensku viac než 2600, by mali k rovnakému dátumu aj podpísať nový dodatok k ich registrátorskej zmluve, t.j. doručiť ho naspäť najneskôr 25. mája, kedy nariadenie GDPR vstupuje do platnosti v celej Európskej únii.



Pravidlá aj dodatok boli ešte pred hlasovaním Komisie pre správu národnej domény predložené slovenským registrátorom v rámci niekoľkotýždňového procesu verejného pripomienkovania. Zákonné povinnosti spojené s blížiacim sa začiatkom účinnosti nariadenia GDPR pripomenula spoločnosť SK-NIC registrátorom prostredníctvom emailu v úvode februára, uprostred marca pre nich usporiadala školenie. Na Slovensku je na základe poverenia americkej organizácie ICANN splnomocnená správou domény najvyššej úrovne .sk už vyše 20 rokov.