Analýza: Na Slovensku prudko vzrastie platobná neschopnosť

Bratislava 14. februára (TASR) – V roku 2019 vzrastie počet insolvencií na Slovensku o rekordných 16 %. Po Číne je to najviac spomedzi všetkých 43 krajín vo svete, ktoré boli zaradené do najnovšej analýzy spoločnosti Euler Hermes. Susedné Poľsko zaznamená rast insolvencií len o 5 % a Rakúsko o 2 %.



Platobná neschopnosť vo svete má stúpať už tretí rok po sebe, podieľať sa na tom majú firmy aj jednotlivci. V priemere má počet insolvencií stúpnuť o 6 %, no medzi krajinami existujú veľké rozdiely. Príkladom je Slovensko, ktoré sa v tomto ukazovateli dostane na špičku. Najviac - o 20 % stúpnu insolvencie v Číne.



"Vysoký nárast na Slovensku súvisí najmä s novelizáciami zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré boli prijaté v roku 2017. Tieto nielenže upravili priebeh konkurzných konaní, ale uľahčili aj osobné bankroty, čo ľudia vo veľkom začali využívať," vysvetľuje Martin Bak, Risk Director spoločnosti Euler Hermes, ktorá sa zaoberá poistením pohľadávok.



Prvú päťku krajín, v ktorých má platobná neschopnosť narásť najviac, uzatvára Dánsko (+ 15 %), Čile (+ 13 %) a Švédsko (+ 10 %). Naopak, najvýraznejšie zníženie insolvencií zaznamená Maďarsko (o 11 %) a s podobnými číslami aj Kolumbia, Česko či Brazília.



"Úroveň indexu platobnej neschopnosti odráža celkový rast ekonomiky na celom svete. Platobná neschopnosť sa zvýši v dvoch z troch krajín sveta, čo je dokonca viac ako pred finančnou krízou v roku 2008. Súvisí to s miernejším hospodárskym impulzom, sprísňovaním podmienok financovania či zmenou legislatívy v oblasti platobnej neschopnosti," dopĺňa Bak.



Na rastúcich insolvenciách sa budú najviac podieľať sektory stavebníctva, retailu a pôdohospodárstva.