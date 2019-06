Na Slovensku sa zavedie systém zaručenej elektronickej fakturácie

Právnou normou sa do slovenského právneho poriadku preberá eurosmernica, na základe ktorej majú členské štáty zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry.

Bratislava 18. júna (TASR) - Inštitúcie napojené na verejné financie budú musieť vydávať zaručené elektronické faktúry prostredníctvom fakturačného systému ministerstva financií. Povinnosť sa nemá týkať fyzických osôb, platieb do 5000 eur a niektorých obchodných prípadov súvisiacich s bezpečnosťou a obranou štátu, teda tzv. obranných zákaziek. Zároveň sa má vytvoriť pre rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet centrálny ekonomický systém. Vyplýva to z návrhu zákona o zaručenej elektronickej fakturácii, ktorý v utorok definitívne schválil parlament.



Právnou normou sa do slovenského právneho poriadku preberá eurosmernica, na základe ktorej majú členské štáty zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry v súlade s európskou normou. Úprava elektronickej fakturácie sa má pritom aplikovať tak, aby neboli dotknuté ustanovenia smernice o dani z pridanej hodnoty (DPH). Návrhom zákona sa majú jednotne upraviť náležitosti elektronickej faktúry, pravidlá procesu elektronickej fakturácie a definovať sa má jednotným spôsobom "základná architektúra" riešenia.



Právnou normou sa definuje pojem "zaručená elektronická faktúra" tak, aby nedochádzalo k prekryvu s pojmom "elektronická faktúra" podľa zákona o DPH. "Rozlišuje sa medzi zaručenou elektronickou faktúrou ako inštitútom a zaručenou elektronickou fakturáciou ako procesom," doplnilo MF SR.



Dobrovoľné využívanie zaručenej elektronickej fakturácie má byť umožnené ktorýmkoľvek súkromným subjektom. "Týmto spôsobom sa umožní v zvolených oblastiach zaviesť povinnosť elektronickej fakturácie postupne a zároveň ponechať priestor na dobrovoľné využívanie jej inštitútov," priblížil rezort financií v predkladacej správe.



Zriadi sa aj informačný systém elektronickej fakturácie ako výlučný spôsob vydávania zaručených elektronických faktúr a rámcovo sa má zakotviť centrálny ekonomický systém. "Vykonávacie predpisy k návrhu zákona upravia povolené formáty elektronických dokumentov na zaručenú elektronickú faktúru, podrobnosti o spôsobe vypĺňania jej náležitostí a podrobnosti o doručovaní v prípadoch, keď prijímateľ nemá aktivovaný osobný profil," vysvetlilo ministerstvo.



Postup a termíny, v ktorých sa jednotlivé inštitúcie zapoja do systému, určí ministerstvo financií všeobecne záväzným právnym predpisom. "Z hľadiska spúšťania systému do prevádzky a s tým spojeného ukladania povinností prijímať a vydávať zaručené elektronickej faktúry sa v prvom kroku uvažuje nad ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Zapájanie ostatných subjektov sa nepredpokladá skôr než v horizonte dvoch rokov od účinnosti zákona," vysvetlilo ministerstvo v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zákon má vstúpiť do platnosti od začiatku augusta tohto roka.



Parlament odobril aj pozmeňujúce návrhy z výborov. Zo systému zaručenej elektronickej fakturácie sa napríklad vyjmú zmluvy v pôsobnosti Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.