Na Slovensku vzniknú tri strediská technicko-hygienickej údržby ZSSK

Bratislava 17. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uspela pri žiadostiach o nenávratný finančný príspevok pre tri strediská technicko-hygienickej údržby (THÚ). Vzniknú do konca roka 2021 v Nových Zámkoch, Zvolene a Humennom. Médiá o tom v piatok informovala železničná spoločnosť.



Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR ako riadiaceho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra o schválení žiadosti pre projekt Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Nové Zámky bolo vydané 30. mája 2019. Ešte predtým, 16. apríla, boli schválené žiadosti na vybudovanie stredísk THÚ vo Zvolene a Humennom.



Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov na tri strediská je spolu 98,614 milióna eur, celková suma investičných výdavkov predstavuje 101,528 milióna eur.



Takéto moderné strediská THÚ zatiaľ na Slovensku nie sú. ZSSK si od projektu sľubuje zvýšenie kvality čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti. Zároveň sa ich vybudovaním zvýši komfort pre zamestnancov ZSSK.



Všetky služby moderných stredísk THÚ budú zamestnanci ZSSK v prípade voľných kapacít poskytovať aj ostatným dopravcom, ktorí využívajú slovenské koľaje. "Dnes umývame a čistíme vlakové súpravy prakticky na voľných priestranstvách, a to bez ohľadu na ročné obdobie a počasie," priblížil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.



Verejné obstarávanie na strediská THÚ bolo vyhlásené v koncom januára 2019, samotná výstavba potrvá 24 mesiacov. Ukončenie výstavby očakáva národný dopravca v druhej polovici roka 2021. Štúdiu na výstavbu stredísk THÚ so všetkými výdavkami aj technickým riešením posudzovali Jaspers i Európska komisia, uzatvára ZSSK.