Na Slovensku zamestnáva seniorov len 30 % firiem

Bratislava 29. apríla (TASR) - Trh práce v súčasnosti dáva šancu zamestnať sa najmä mladým ľuďom, v čase nedostatku pracovnej sily by však mohli nájsť väčšie uplatnenie aj seniori. Ich uplatnenie vo firmách je však nízke. Len 30 % firiem na Slovensku totiž zamestnáva seniorov. V dvoch tretinách firiem (65 %) pritom nepracujú žiadni seniori. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre TASR dala vypracovať ČSOB. Zúčastnilo sa na ňom 314 respondentov a uskutočnený bol medzi živnostníkmi, malými a strednými podnikmi a firmami s obratom nad 200.000 eur.



Starší ľudia pritom môžu byť pre firmy prínosom. "Zamestnávanie seniorov je pre firmy ďalšia možnosť, ako riešiť zvýšený dopyt po pracovnej sile. Najmä v niektorých oblastiach, kde môžu odovzdať svoje skúsenosti mladším kolegom. Okrem toho sa dá povedať, že vo všeobecnosti sú seniori stabilnejšia a zodpovedná pracovná sila. Toto sú prednosti, ktoré môžu zamestnávatelia v dnešnej dobe oceniť," skonštatoval analytik ČSOB Marek Gábriš.



Samotné firmy, ktoré dávajú prácu tejto kategórii zamestnancov, pritom uvádzajú viaceré výhody seniorov. Za ich najväčšie plus považujú firmy nadobudnuté skúsenosti, ochotu vykonávať menej atraktívnu prácu, výhodou je aj ich spoľahlivosť. Kvalita práce je považovaná za výhodu pri zamestnávaní u 16 % firiem.



V prípade, že firmy zamestnávajú seniorov, zvyčajne pracujú na plný pracovný úväzok. "Len 27 % firiem uviedlo, že skrátený úväzok má maximálne polovica u nich zamestnaných seniorov. Iba pätina firiem uviedla, že viac ako polovica u nich zamestnaných seniorov má skrátený úväzok," ukázal prieskum.



V priemere do mesiaca pritom 52 % týchto zamestnancov odpracuje 40 až 160 hodín, viac ako 160 hodín odpracuje 28 % zamestnaných seniorov. Uplatnenie starších ľudí vo firmách je pritom rôzne. Do ich pracovnej náplne najčastejšie patria administratívne a účtovnícke práce, odborné referentské práce, údržba či stráženie objektov.



Na trhu práce však existuje niekoľko bariér, ktoré bránia podnikateľom zamestnať staršiu generáciu. "Firmy najčastejšie uvádzajú zlý zdravotný stav, nižšiu fyzickú zdatnosť, nedostatočnú počítačovú gramotnosť, pre firmy je aj prekážkou slovenská legislatíva, ale aj neochota seniorov vycestovať," uvádza sa v prieskume.



Približne 25 % podnikateľov sa ale domnieva, že neexistujú žiadne bariéry, ktoré bránia zamestnávaniu seniorov. K zatraktívneniu trhu práce pre seniorov sa hlási aj vláda. Prijatý bol Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 až 2020, ktorý sa venuje aj zamestnávaniu starších ľudí. Docieliť sa to má napríklad propagovaním zásad vekového manažmentu u zamestnávateľov, pomáhať majú aj úrady práce, ktoré majú ľudí informovať o voľných miestach pre starších, cieľom programu je aj vytvorenie nediskriminujúcich a bezpečných pracovných podmienok pre seniorov.