Na spory Číny a USA doplácajú európske firmy na čínskom trhu

Vzťahy dvoch najväčších svetových ekonomík sa výrazne zhoršili v posledných týždňoch, keď americký prezident Donald Trump zvýšil dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD.

Peking 20. mája (TASR) - Clá, ktoré v obchodnom spore voči sebe zaviedli Spojené štáty a Čína, poškodili viac než tretinu európskych firiem pôsobiacich na čínskom trhu. Ukázal to prieskum, ktorý uskutočnila Obchodná komora Európskej únie v Číne.



Výsledok prieskumu medzi 585 firmami je "v protiklade k pôvodným očakávaniam, že európske firmy budú z ciel ťažiť," uviedla komora. Takúto pozitívnu odpoveď dalo menej než 5 % európskych podnikov. Prieskum pritom komora uskutočnila v januári a vo februári, teda v období relatívneho pokoja vo vzťahoch Číny a Spojených štátov.



Vzťahy dvoch najväčších svetových ekonomík sa výrazne zhoršili v posledných týždňoch, keď americký prezident Donald Trump zvýšil dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD (179,02 miliardy eur) a vláda USA pripravuje dodatočné clá aj na zvyšné tovary z Číny. Peking reagoval odvetou a od 1. júna plánuje zaviesť zvýšené clá na americký tovar za 60 miliárd USD.



Podľa viceprezidentky Obchodnej komory EÚ v Číne Charlotte Rouleovej súčasné napätie v medzinárodnom obchode ešte viac zvyšuje neistotu v podnikateľskom prostredí. Ako dodala, tá sa tak rýchlo nevytratí, či k dohode dôjde alebo nie.



Podľa prieskumu je obchodná vojna jedným z faktorov, ktorého sa európske firmy v Číne najviac obávajú (23 % firiem). Tento faktor sa v rámci rebríčka obáv európskych podnikov umiestnil spolu s rastúcimi pracovnými nákladmi na delenom 3. mieste. Najväčšie obavy vyvoláva spomaľovanie rastu čínskej ekonomiky (45 %) a potom je to vývoj svetovej ekonomiky (27 % firiem).



Rouleová však upozornila, že aj európske firmy sa podobne ako americké sťažujú na prístup Číny k zahraničným podnikom. Zhruba 20 % z firiem, ktoré sa na prieskume zúčastnili, uviedlo, že boli nútené do presunu technológií v prospech čínskeho partnera. To je približne dvojnásobný počet firiem v porovnaní s rovnakým prieskumom pred dvoma rokmi.



"To je neprijateľné," uviedla Rouleová. "Čínske úrady tvrdia, že k tomu už nedochádza, ale prieskum hovorí niečo iné," dodala.



Okrem toho, viac ako polovica európskych podnikov uviedla, že ochrana duševného vlastníctva je stále "nedostatočná" a 45 % dodalo, že "prístup úradov voči nim je iný" než voči domácim podnikom. V tomto smere sú podľa európskych firiem najväčším problémom dotácie pre štátne spoločnosti.



Ani prognózy na budúce roky nie sú optimistické. Iba 45 % anketovaných európskych podnikov v Číne uviedlo, že sú optimisti, čo sa týka rastových vyhliadok ich sektora v najbližších dvoch rokoch. Na porovnanie, pred rokom malo takéto optimistické očakávania 62 % anketovaných podnikov.