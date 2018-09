Na strojárskom veľtrhu v Brne sa zúčastní 107 slovenských firiem

V počte účastníkov veľtrhu je prvé Nemecko, na druhom mieste je SR a na treťom je Čína, informoval generálny riaditeľ spoločnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Bratislava 25. septembra (TASR) – Počas jubilejného 60. ročníka medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne sa predstaví celkovo 107 slovenských firiem a v národnom pavilóne 42 spoločností. Pre médiá to v utorok povedal hlavný štátny radca z odboru bilaterálnej obchodnej spolupráce Ministerstva hospodárstva SR Michal Vanko s tým, že na prvom dni podujatia by sa mali zúčastniť predstavitelia vlády SR.



V počte účastníkov veľtrhu je prvé Nemecko, na druhom mieste je SR a na treťom je Čína, informoval generálny riaditeľ spoločnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. Ďalej uviedol, že oficiálna prezentácia Slovenska bude v strednej časti pavilónu A1, na ktorú nadviaže výstava 100RIES.



Tá predstaví 100 príbehov českých a slovenských priemyselných legiend od roku 1918. Kuliš ocenil, že veľtrh je súčasťou udalostí k 100. výročiu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Slovenská strana prináša napríklad Škodu 743 Garde kupé z roku 1982, prvý sériovo vyrábaný osobný automobil na Slovensku, uviedol výkonný riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Jozef Troják. Ďalším slovenským výrobkom bude bicykel Favorit z roku 1955 i legendárny moped Babetta.



Okrem stabilných vystavovateľov prichádza slovenská strana s novinkou, v národnom stánku zabezpečila účasť 22 malých a stredných podnikateľov, avizoval výkonný riaditeľ SARIO. „Bude tam priestor aj pre rôzne organizácie, zväzy, združenia a vysoké školy, ktoré majú jedinečnú možnosť prezentovať sa na veľtrhu,“ povedal pre TASR.



V posledných piatich rokoch má na brnianskom výstavisku veľmi silnú pozíciu automatizácia. "Na veľtrhu v nemeckom Hannoveri ma prekvapila vysoká účasť IT firiem, telekomunikačných firiem, ktoré ponúkajú cloudové riešenia pre priemysel. Tomu by sme chceli venovať budúcnosť veľtrhu," povedal pre TASR generálny riaditeľ spoločnosti Veletrhy Brno.



Na 60. ročník veľtrh do Brna v dňoch od 1. – 5. októbra príde 1650 firiem z 32 krajín. Partnerskou krajinou podujatia, počas ktorého sa bude konať 6 priemyselných veľtrhov, je Slovenská republika.