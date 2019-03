Na štvorcový meter bývania v Bratislave treba 378 hodín práce

Na druhom mieste v počte potrebných odpracovaných hodín na m2 je krajské mesto Nitra.

Bratislava 2. marca (TASR) - Ak si Slovák chce zabezpečiť bývanie, najdlhšie naň musí pracovať v Bratislave, a to 378 hodín pri cene štvorcového metra (m2) 2604 eur. Médiá o tom informovala Realitná únia SR s tým, že údaje o cene sú z Realitného barometra za január 2019 a ide o kúpu staršieho dvojizbového bytu v konkrétnom krajskom meste.



Platy v hlavnom meste sú síce v porovnaní s ostatnými časťami Slovenska podstatne vyššie, stále to však nestačí na kompenzáciu vysokých cien bytov, konštatoval realitný analytik Vladimír Kubrický.



Na druhom mieste v počte potrebných odpracovaných hodín na m2 je krajské mesto Nitra s 346 hodinami pri cene 1571 eur/m2 bytu. "Až v tomto roku sa prejaví prítomnosť veľkého investora v regióne, čo ovplyvní výšku miezd a následne zníži počet hodín potrebných na kúpu m2 bývania v Nitre," skonštatoval pre TASR



O tretie miesto sa delia s 323 hodinami na m2 dve mestá - Košice a Žilina. Cena m2 bytu v Košiciach je 1615 eur a v Žiline 1589 eur. Najmenej odpracovaných hodín (255) si vyžiada kúpa m2 za 1312 eur v krajskom meste Trenčín.



Priemerná hodnota bytu v SR stúpla prvý mesiac roku 2019 oproti záveru roka o 1,1 %. Zatiaľ čo v decembri 2018 kupujúci zaplatili za m2 priemerne 1671 eur, v januári 2019 to bolo už 1690 eura, uzatvára Realitná únia SR.