Na trati z Dunajskej Stredy do Bratislavy jazdí ďalší vlak

Bratislava 2. októbra (TASR) - Rezort dopravy opäť zvýšil kapacitu na vyťaženom úseku železničnej trate medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou, kde zabezpečuje dopravu súkromná spoločnosť RegioJet. Od pondelka (1.10.) premáva na tejto trati v pracovných dňoch nový osobný vlak. "Stalo sa tak vďaka ústretovému prístupu spoločnosti Metrans, ktorá z rannej špičky stiahla svoj medzinárodný nákladný expres," vysvetlila hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká. "Uvoľnila sa tým trasa pre nasadenie ďalšieho vlaku pre ľudí."



"Vysoko oceňujem spoluprácu s dopravnou spoločnosťou Metrans, ktorá v rannej špičke vypravovala medzinárodný nákladný expres, ktorý má podľa európskych pravidiel prednosť pred regionálnym osobným vlakom," dodal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



Nový osobný vlak z Dunajskej Stredy premáva v pracovných dňoch o 5.53 h a do Bratislavy prichádza o 7.02 h. "Táto trasa je nastavená tak, aby umožnila odbremeniť najvyťaženejší vlak, ktorý prichádza do Bratislavy o 7.20 h, a vzhľadom na dĺžku nástupísk už nie je možné k nemu pridávať ďalšie vozne," opísala Ducká.



Železničný úsek Dunajská Streda – Kvetoslavov - Bratislava patrí podľa rezortu dopravy k veľmi vyťaženým. "Zapojením sa súkromného dopravcu RegioJet do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji sa počet cestujúcich naďalej zvyšuje," uviedla hovorkyňa. Je to zároveň podľa jej slov príležitosť presunúť sa z individuálnej cestnej dopravy do železničnej a vyvarovať sa tak dopravným kolónam.