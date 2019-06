Na trhu je záujem o byty, ktoré je možno financovať z bežného príjmu

Pri porovnaní projektov sú tie súčasné viac prispôsobené klientovi, ktorý žiada byt pre dvojicu mladých ľudí v produktívnom veku za zmysluplnú cenu.

Bratislava 16. júna (TASR) – Na bratislavskom realitnom trhu je záujem o byty, ktoré si môžu dovoliť zafinancovať dvaja mladí ľudia z bežného príjmu. Ten im poskytuje možnosť kúpiť si 2-izbový, prípadne menší 3-izbový byt. Pre TASR to uviedol predseda Realitnej únie SR Attila Mészáros k dosahu prvého kola opatrení Národnej banky Slovenska v súvislosti s úvermi, ktorí začali platiť v lete 2018.



Nákupy bytov sú často financované zo spotrebných úverov, čo zrejme nie je dobrá stratégia, dodal. "Ľudia nemajú dosť našetrených vlastných zdrojov a keď to skombinujú so spotrebným úverom, tak práve vyššie úročené spotrebné úvery môžu v budúcnosti zatlačiť na človeka ďaleko rýchlejšie ako hypotéka," priblížil.



V niektorých prípadoch bola podľa Mészárosa 100 % hypotéka s nižším úrokom lepšia, možno bol klient viac pokojnejší ako keď si vzal spotrebný úver. V tejto súvislosti uviedol informácie od finančných poradcov, podľa ktorých klienti v budúcnosti plánujú úver refinancovať alebo získať výhodnejší úver.



Pri porovnaní projektov sú tie súčasné viac prispôsobené klientovi, ktorý žiada byt pre dvojicu mladých ľudí v produktívnom veku za zmysluplnú cenu. Developeri reagujú znížením výmery bytov v postavených projektoch tak, aby boli dostupnejšie, uzavrel predseda Realitnej únie SR.