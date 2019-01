Na trhu v SR mala Škoda vlani pätinový podiel, predala 19.355 áut

Pokiaľ ide o preferencie motorov – tie dieselové v minulom roku ovládli výber pri modeloch SUPERB a KODIAQ.

Bratislava 22. januára (TASR) - Česká automobilka Škoda dosiahla v minulom roku na Slovensku trhový podiel 19,73 %. Slovenským zákazníkom dodala 19.355 vozidiel. Predstavuje to 1600 vozidiel každý mesiac, čo znamená jej najlepší predaj za posledných dvanásť rokov.



Pokiaľ ide o preferencie motorov – tie dieselové v minulom roku ovládli výber pri modeloch SUPERB a KODIAQ. Rovnaké pravidlo platí aj pri modeli OCTAVIA. Primárne pri menších vozidlách zákazníci preferujú čoraz častejšie preplňované motory s priamym vstrekovaním.



"Slováci čoraz viac uprednostňujú autá s automatickou prevodovkou. Kým napríklad pred piatimi rokmi si model OCTAVIA s automatom zvolilo len 15 % zákazníkov, dnes je to už viac ako 37 %. Pri modeloch SUPERB a KODIAQ je to až 80 %. DGS prevodovku rovnako preferujú aj majitelia KAROQ-ov. Tento trend je výrazný u vozidiel vyšších tried. Pri modeloch FABIA a RAPID si automatickú prevodovku zadováži v priemere len čosi viac ako 7 % zákazníkov," informovala Lenka Lendacká zo Škoda Auto Slovensko.