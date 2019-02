Na tvrdý brexit sa pripravuje aj svetový výrobca cereálií Kellogg

Firma uviedla, že postupne otvára nové sklady na zabezpečenie dostatočných zásob cereálií či zemiakových lupienkov Pringles pre prípad, že Británia opustí EÚ bez dohody.

Chicago 19. februára (TASR) - Keďže riziko odchodu Británie z Európskej únie bez dohody sa zvyšuje, na túto možnosť sa pripravuje aj svetový výrobca cereálií Kellogg.



Firma uviedla, že postupne otvára nové sklady na zabezpečenie dostatočných zásob cereálií či zemiakových lupienkov Pringles pre prípad, že Británia opustí EÚ bez dohody. Firma okrem toho spolupracuje s dodávateľmi s cieľom zabezpečiť dostatok potrebných surovín vo výrobných závodoch.



"Chceme urobiť všetko preto, aby sme nepriaznivé dôsledky tvrdého brexitu zmiernili," povedal generálny riaditeľ Steve Cahillane. Prípravy sú nevyhnutné, keďže napríklad zemiakové lupienky Pringles, ktoré sú v Británii druhou najobľúbenejšou značkou lupienkov, sa pre britský trh vyrábajú v Belgicku.



Naopak, cereálie ako Coco Pops či Bran Flakes vyrába Kellogg najmä v Británii a odtiaľ dováža do kontinentálnej Európy. "V rámci EÚ je to v poriadku, ale po prípadnom tvrdom brexite a zavedení kontrol na hraniciach sa situácia zmení a na to sa musíme pripraviť," dodal Cahillane.



V rámci Európy je pre cereálny biznis firmy Kellogg kľúčová západná Európa. V minulom roku na tomto trhu predala firma cereálie za 1,68 miliardy USD (1,49 miliardy eur). Celá Európa sa na tržbách americkej spoločnosti podieľala vlani približne 18 %.



Podobné zásoby robia aj ďalšie firmy. Prípravy na brexit oznámil výrobca spotrebného tovaru Unilever, ktorý informoval, že v Británii zvyšuje zásoby zmrzliny a v kontinentálnej Európe zasa deodorantov.



Zásoby svojich výrobkov zvyšuje v Británii aj kozmetická spoločnosť L'Oreal. Dôvodom je, že francúzska firma nemá v ostrovnej krajine výrobnú základňu.



(1 EUR = 1,1294 USD)