Na týchto cestách sa obrňte trpezlivosťou, budú ich opravovať

Bratislava 12. októbra (TASR) - Na približne tri a pol kilometrovom úseku diaľnice D2 medzi Malackami a Lozornom bude od soboty (13.10.) doprava vedená len v jednom jazdnom pruhu. Medzi kilometrom 38,480 a 41,850 v smere do Bratislavy bude Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opravovať vonkajší jazdný pruh.



Práce budú od soboty 7.00 h trvať až do 28. októbra, do 20.00 h. "Oprava vozovky pozostáva z odfrézovania pôvodnej a položenia nových asfaltových vrstiev," spresňujú diaľničiari.



"Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu," dodávajú.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude od pondelka 15. októbra realizovať ďalšiu opravu- veľkoplošnú opravu vozovky na križovatke Ivachnová, spolu s pripájacím pruhom. Počas prác bude vetva uzavretá a doprava vedená po ceste prvej triedy I/18. TASR informovala hovorkyňa spoločnosti Michaela Michalová.



Dodala, že oprava spočíva vo výmene ložnej a obrusnej vrstvy. V prípade priaznivého počasia práce potrvajú do utorka 16. októbra.



Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru ciest III/2076 a III/2077 medzi Terchovou a Vrátnou dolinou v sobotu 13. októbra od 10. do 15. hodiny z dôvodu športového podujatia Terchovský polmaratón. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Doplnil, že uzávera bude bez obchádzkovej trasy. "Cesty budú prístupné len pre záchranárske zložky a SAD Žilina. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia," dodal krajský policajný hovorca.