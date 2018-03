Na veľtrhu nábytku v Nitre sa prezentuje 450 vystavovateľov

Nosnou témou tohtoročného veľtrhu je zdravé, štýlové a moderné bývanie.

Nitra 13. marca (TASR) – Nadčasový dizajn, nové technológie výroby nábytku i nové trendy v dizajne ponúka 28. ročník medzinárodného veľtrhu Nábytok a bývanie 2018, ktorý sa v utorok začal na nitrianskom výstavisku. V dvanástich pavilónoch sa predstavuje zhruba 450 firiem. Súčasťou veľtrhu je 3. ročník výstavy modernej a tradičnej architektúry z dreva Moderné drevodomy a 21. ročník výstavy nábytkového dizajnu Fórum dizajnu. Veľtrh Nábytok a bývanie potrvá do nedele 18. marca.



Podľa prezidenta Zväzu spracovateľov dreva SR Igora Patráša veľtrh umožňuje slovenským malým a stredným producentom nábytku nielen prezentovať nové modely, ale zároveň aj komunikovať v zvýšenej miere so spotrebiteľmi. „Vyše desať rokov podnikáme v tvrdom konkurenčnom prostredí, kde sa saturuje slovenský obchod s nábytkom veľkými zahraničnými obchodnými reťazcami. Práve na tomto veľtrhu v Nitre veľa zo slovenských výrobcov získava objednávky, z ktorých žije celý rok,“ skonštatoval Patráš.



Na Slovensku pôsobí vyše tisíc živnostníkov, ktorí sa venujú výrobe nábytku a stolárskej výrobe, tvrdí Patráš. Je otázne, v akom rozsahu sa touto činnosťou reálne zaoberajú. „Napriek tomu je stále dosť malých firiem, ktoré pokrývajú trh na regionálnej úrovni, niektoré na celoslovenskej a časť exportuje svoju produkciu aj do zahraničia,“ tvrdí Patráš. Výhodou malých výrobcov podľa jeho slov je skutočnosť, že sa dokážu prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka, čo nedokážu veľké firmy vyrábajúce sektorový nábytok dodávaný v demonte.



Nosnou témou tohtoročného veľtrhu je zdravé, štýlové a moderné bývanie. Práve tejto téme sú venované rôzne prednášky o zdravom bývaní a prírode v byte, uvoľnení a pohode v bývaní, o nápaditej a modernej architektúre a používaní progresívnych materiálov a technológií v nábytkárskej výrobe.