IMRICH: Na vývoz bravčoviny do Číny chýbajú SR certifikácia aj ošípané

Záujem Číny o dovoz bravčového mäsa vzrástol po tom, čo krajina zlikvidovala časť svojich chovov pre nákazu africkým morom ošípaných.

Bratislava 22. apríla (TASR) - Napriek záujmu Číny o dovoz bravčového mäsa z Európy sa Slovensko na tomto obchode tak skoro nezúčastní. Ako jedna z mála krajín zatiaľ nemá podpísanú certifikačnú dohodu, ktorá by vývoz akéhokoľvek mäsa do najľudnatejšej krajiny sveta umožnila, a chýba aj dostatočná produkcia. Slovensko je v súčasnosti odkázané na dovoz takmer dvoch tretín z celkovej spotreby bravčového, upozornil na to predseda Zväzu chovateľov ošípaných (ZCHO) na Slovensku Andrej Imrich.



"Slovenská republika vyprodukuje maximálne 40 % potreby bravčového mäsa," povedal Imrich. Vývoz bravčoviny do Číny je podľa šéfa ZCHO nereálny, pretože certifikované bitúnky nemajú na prípadný nárast výroby dostatočnú kapacitu.



Záujem Číny o dovoz bravčového mäsa vzrástol po tom, čo krajina zlikvidovala časť svojich chovov pre nákazu africkým morom ošípaných. To prispelo k zvýšeniu cien na trhu. Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš informoval o tom, že Slovensko už s Čínou pripravuje dohodu, ktorá by vývoz mäsa umožňovala.



"Máme rozbehnutý proces (vývozu) mäsa a mäsových výrobkov. Dohodli sme termín technického auditu, na ktorom si čínska strana chce skontrolovať prevádzky," povedal Bíreš v piatok 12. apríla po podpise podobnej dohody o vývoze mlieka a mliečnych výrobkov. Slovensku by podľa neho dohoda a nasledovná certifikácia prevádzok na vývoz do Číny pomohla. Niektoré štáty, napríklad Maďarsko, hoci už takúto zmluvu podpísali, nemôžu pre vlastnú nákazu morom ošípaných s ázijskou krajinou obchodovať.



Podľa Imricha však ani zvýšené ceny bravčového mäsa v posledných týždňoch nezaručia výrazné rozšírenie chovu. Slovensko ročne vyprodukuje okolo 90.000 ton bravčového mäsa v živej váhe, no potrebuje 220.000 až 230.000 ton. "Vyzýval som chovateľov, aby zvyšovali stavy prasníc," povedal Imrich. Ceny v minulom roku aj začiatkom tohto roka boli podľa neho výrazne pod prevádzkovými nákladmi, a tak chovatelia počty ošípaných znižovali.



Zvýšenie ceny dostane chovateľov do čiernych čísiel, o koľko by sa mohli stavy v budúcnosti zvýšiť, si však Imrich netrúfol povedať. "Niektoré objekty sa zlikvidovali, technológie zhrdzaveli, a teraz by bolo treba znova investovať, aby sa rozprúdil chov ošípaných na Slovensku," dodal predseda zväzu. V minulosti boli práve ošípané jednou z nosných komodít slovenského poľnohospodárstva.