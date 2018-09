Na zamestnávanie v menej rozvinutých okresoch je určených 50 mil. eur

Projekt obsahuje podľa jeho slov tri aktivity.

Bratislava 23. septembra (TASR) - V septembri tohto roka rozbehol štát druhý národný projekt, ktorý je zameraný na znižovanie nezamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch. Podľa generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR Mariána Valentoviča je naň vyčlenený rozpočet vo výške 50 miliónov eur.



Projekt obsahuje podľa jeho slov tri aktivity. "Prvou je podpora vytvárania pracovných miest u zamestnávateľov, kde máme pripravenú sumu približne 25 miliónov eur a chceme takto podporiť v menej rozvinutých okresoch vytvorenie 2300 pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie," opísal Valentovič.



Ďalších 9,5 milióna je podľa jeho slov pripravených pre viac ako 1000 ľudí pre pracovné miesta v samospráve. A to nielen pre pracovné miesta v obciach, ale aj v podnikoch, ktoré spadajú pod samosprávu.



"Tretia aktivita tohto národného projektu, kde máme pripravenú sumu viac ako 11 miliónov eur, je plán podporiť približne 2050 uchádzačov o zamestnanie, ktorí si založia v menej rozvinutých regiónoch živnosť," doplnil Valentovič. V tomto prípade je pre nich k dispozícii príspevok vo výške 5600 eur. "Očakávame, že ho využijú na podnikanie minimálne počas dvoch rokov," dodal šéf ÚPSVR.



Okrem toho sú podľa jeho slov pripravené, prípadne už aj prebiehajú, národné projekty, ktoré sú zamerané na ďalšie znevýhodnené skupiny. A to na mladých ľudí do 25, respektíve do 29 rokov, a tiež na ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce.



Napríklad pre mladých ľudí, absolventov, sú podľa Valentoviča príspevky, či už pre uchádzača o prácu alebo aj zamestnávateľa, na obdobie šiestich mesiacov, aby mladý človek získal prax, pracovné návyky a zručnosti v zamestnaní.



Mladý človek môže absolvovať aj rekvalifikačný kurz, prípadne funguje motivačný nástroj. V rámci neho štát poskytuje uchádzačovi príspevok po nástupe do práce, prvých šesť mesiacov vo výške 126 eur a ďalších šesť mesiacov vo výške 63 eur. Podľa Valentoviča sa vypláca k nižšej nástupnej mzde, ktorú dostane absolvent od zamestnávateľa vzhľadom na to, že nemá dostatočnú prax.



Podobné nástroje fungujú aj v prípade ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce. Je možné poskytnúť príspevok zamestnávateľovi a tiež uchádzačovi, aby získal prax v zamestnaní. V prípade ľudí, ktorí sú výrazne dlhodobo nezamestnaní, teda nad 24 mesiacov, štát im môže tiež dať motivačný príspevok. A to 126 eur prvých šesť mesiacov a 63 eur ďalších šesť mesiacov k mzde od zamestnávateľa.