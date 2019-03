Nadácia ESET vyhlásila grantovú výzvu na popularizáciu vedy a výskumu

Výzva je otvorená do 15. apríla tohto roka a nadácia v nej žiadateľom prerozdelí 30.000 eur.

Bratislava 9. marca (TASR) – Neziskové projekty, ktoré popularizujú vedu a výskum na Slovensku, majú verejnoprospešný dosah, dlhodobý prínos a slúžia širokej komunite ľudí. Práve pre tie je určená nová grantová výzva Nadácie ESET. Je otvorená do 15. apríla tohto roka a nadácia v nej žiadateľom prerozdelí 30.000 eur.



"Popri pilotnom ročníku ESET Science Award sa nám v tomto roku podarilo spustiť aj grantovú výzvu na podporu vedy a výskumu. Keďže ESET Science Award je projekt oceňovania jednotlivcov, rozhodli sme sa, že súbežne spustíme menšiu grantovú schému podporujúcu projekty, ktoré sa venujú vede a výskumu," uviedla pre TASR Paulína Böhmerová z Nadácie ESET.



Príjemcom grantu môže byť nezisková organizácia, združenie, komunita, verejná vysoká škola a iná právnická osoba s projektom s verejnoprospešným prínosom. Tento rok je vyčlenených 30.000 eur, pričom maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 5000 eur. "Nadácia sa dlhodobo venuje téme vzdelávania a s tým súvisí aj veda a výskum. Grantová výzva je malý príspevok na financovanie vedy, je to náš príspevok k tejto téme," poznamenal Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.



Grantovú výzvu na vedu a výskum pozitívne hodnotí aj predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík. Považuje ju za významnú, keďže Slovensko má len jednu grantovú agentúru - Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV), ktorá ponúka projekty vo všeobecných výzvach. "Ponúka veľa rôznych typov projektov, ale vzhľadom na jej financovanie toto nie je celom možné. Čiže akákoľvek ďalšia podporná schéma, bez ohľadu na výšku podpory, je veľmi dôležitá," poznamenal Šajgalík.



Význam to má podľa neho aj pre mladších vedeckých pracovníkov. "Predpokladám, že sa v nadácii bude hodnotiť aj nápad, nielen samotný tím, ktorý to robí, a to je veľká výzva pre mladých ľudí," myslí si Šajgalík. Argumentuje tým, že vo väčších projektoch, či už sú to európske projekty alebo projekty APVV, sú mladí ľudia hendikepovaní.



"Pretože nemajú za sebou životopis, ktorý by presvedčil komisiu, že sme veľkolepí a je garancia, že keď nám tie peniaze poskytnete, tak niečo významné vyskúmame. Toto sú veľmi dôležité aspekty na celkové zvýšenie možností a naučenie sa mladých ľudí, ako to majú robiť," doplnil Šajgalík.