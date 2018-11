Nádej na zmiernenie americko-čínskeho konfliktu podporila rast indexov

Americký prezident Donald Trump ešte v utorok (30.10.) hovoril o veľkorysej dohode v obchode s druhou najsilnejšou globálnou ekonomikou.

New York 2. novembra (TASR) - Pretrvávajúca nádej, že sa zmierni obchodný konflikt medzi Spojenými štátmi a Čínou, podporila vo štvrtok (1.11.) rast akcií na newyorskej burze.



Americký prezident Donald Trump ešte v utorok (30.10.) hovoril o veľkorysej dohode v obchode s druhou najsilnejšou globálnou ekonomikou. Jeho slová vyvolali radosť burzových investorov. Okrem toho, niektoré koncerny tento týždeň zverejnili správy o svojich dobrých hospodárskych výsledkoch v treťom štvrťroku. To viedlo k najnovšiemu rastu cien akcií v New Yorku.



Index Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index americkej akciovej burzy, vo štvrtok stúpol o 1,06 % na 25.380,74 bodu. V porovnaní so začiatkom októbra však celkovo oslabil o takmer 5 %. Bol to jeho najväčší mesačný pokles od januára 2016.



Zhodou okolností, o 1,06 % posilnil aj trhovo širšie koncipovaný index S&P 500. Burzový deň uzavrel na hodnote 2740,37 bodu. Technologický výberový index Nasdaq 100 posilnil o 1,47 % na 7069,17 bodu.