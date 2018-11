Nádeje trhov na zlepšenie vzťahov USA a Číny posunuli ceny ropy nahor

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári vzrástla do 7.50 h SEČ o 33 centov na 73,22 USD (64,27 eura) za barel (1 barel = 159 litrov).

Singapur 2. novembra (TASR) - Po prvotnom poklese sa ceny ropy vrátili v piatok k miernemu rastu. Trhy sa totiž začali nádejať, že vzhľadom na posledné informácie by sa obchodný konflikt medzi USA a Čínou predsa len mohol v dohľadnom čase vyriešiť. Ak by sa situácia vo vzťahoch najväčších ekonomík zlepšila, znamenalo by to aj podporu ekonomického rastu a tým dopytu po rope. Rozsah rastu cien komodity je však naďalej obmedzený, keďže na druhej strane na trhy zapôsobili informácie o raste produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) i Ruska.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom zaznamenala slabší rast. Dosiahla 63,73 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 4 centy.



Ceny ropy posunul nahor najmä telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Po ňom Trump na Twitteri uviedol, že diskusia s čínskym prezidentom "bola veľmi dobrá". Následne čínske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že obaja prezidenti sú presvedčení, že "obchodné vzťahy by sa mali zlepšiť".



Rozsah rastu ale nepriaznivo ovplyvnili odhady agentúry Reuters o produkcii zo strany OPEC. Podľa nich ťažba OPEC v októbri dosiahla 33,31 milióna barelov denne, čo v porovnaní so septembrom predstavuje rast o 390.000 barelov denne. Odhadovaná októbrová produkcia zároveň predstavuje najvyšší objem ťažby OPEC od decembra 2016.



Navyše aj ťažba v USA a Rusku išla nahor. V USA sa produkcia stabilizovala výrazne nad 11 miliónov barelov/deň a Spojené štáty sa tak v súčasnosti držia prakticky na úrovni ťažby v Rusku a spolu s ním zápasia o pozíciu najväčšieho producenta na svete.



Rusko zvýšilo v októbri svoju produkciu na rekordných 11,41 milióna barelov denne z 11,36 milióna barelov/deň v septembri. Saudská Arábia podľa odhadov vyťažila v októbri 10,65 milióna barelov/deň. Spoločne všetky tri krajiny vyprodukovali v októbri rekordných 33,41 milióna barelov denne, čím sa viac než tretinou podieľali na celosvetovej spotrebe ropy.



