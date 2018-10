Najbohatší ľudia sveta rozmnožili majetok o 19 % na 8,9 bilióna USD

K rastu majetku prispela priaznivá situácia na akciových trhoch, vyššie ceny nehnuteľností a hospodársky rast. Štúdia pokryla odhadom 98 % majetku miliardárov.

Frankfurt nad Mohanom 27. októbra (TASR) - Celkový majetok miliardárov v celom svete v roku 2017 vzrástol o 19 % na 8,9 bilióna USD (7,8 bilióna eur). Vyplýva to zo štúdie švajčiarskej banky UBS a konzultačnej spoločnosti PwC, na ktorej sa zúčastnilo viac než 2000 z najbohatších ľudí sveta.



K rastu majetku prispela priaznivá situácia na akciových trhoch, vyššie ceny nehnuteľností a hospodársky rast. Štúdia pokryla odhadom 98 % majetku miliardárov. Len čínski podnikatelia rozmnožili svoj majetok o 1,4 bilióna USD a každý týždeň v Číne vzniknú dvaja noví miliardári, v celej Ázii traja týždenne.



"Veľká čínska populácia, technologické inovácie a rast produktivity v spojení s vládnou podporou ponúkajú jednotlivcom nevídané možnosti nielen na zakladanie podnikov, ale aj na zlepšenie kvality života," povedal predstaviteľ UBS Josef Stadler.



Región obidvoch Amerík je stále miestom s najvyššou koncentráciou miliardárov, hoci tvorba majetku by sa mala spomaliť.



Tohtoročný prieskum sa zakladá na rozhovoroch a finančných údajoch. PwC a UBS zahrnuli do prieskumu 2158 jednotlivcov zo 43 krajín, kým vo vlaňajšej štúdii išlo len o 1550 miliardárov zo 14 krajín.



Predstaviteľ PwC Marcel Widrig uviedol, že zaznamenali snahu o filantropiu najmä medzi mladými podnikateľmi. "Miliardári sa snažia o udržateľné investície...Mnohí z mladšej generácie však chcú zmeniť svet a robia tak prostredníctvom svojich rodinných kancelárií a filantropických organizácií."