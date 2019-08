Najčastejšie porušenia e-Governmentu sa týkajú autorizácie dokumentov

Podľa zistení úrady nepoužívajú na podpisovanie elektronických dokumentov mandátny certifikát alebo kvalifikovanú elektronickú pečať, nepoužívajú časovú pečiatku.

Bratislava 7. augusta 2019 (TASR) – Najčastejšie porušenia zákona o e-Governmente sa týkajú autorizácie úradných dokumentov. Médiá o tom v stredu informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v súvislosti s kontrolou dodržiavania uvedeného zákona na úradoch, ktorá sa začala v apríli.



Podľa zistení úrady nepoužívajú na podpisovanie elektronických dokumentov mandátny certifikát alebo kvalifikovanú elektronickú pečať, nepoužívajú časovú pečiatku. Ďalej nevytvárajú dokumenty vo forme elektronických formulárov, neoverujú si, či majú občania aktivované elektronické schránky, nevytvárajú listinný rovnopis úradného dokumentu pre osoby, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku a častým nedostatkom je aj neuverejňovanie dokumentov na elektronickej úradnej tabuli.



„Elektronická komunikácia štátu vo vzťahu k občanom a podnikateľom je v platnosti už takmer tri roky, no i napriek tomu sa nájdu úrady, ktoré obľubujú žlté lístky alebo dochádza k nesprávnemu spôsobu doručovania. Upozorňujú nás na to občania v regiónoch, prichádzajú k nám na úrad podnety," povedal podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD).



Generálny riaditeľ IT sekcie úradu Jaroslav Kmeť povedal, že kontroly boli zamerané najmä na samosprávy a okresné úrady, ktoré každodenne komunikujú s čo najväčším počtom občanov v záležitostiach, akým je stavebné konanie, vyrubenie dane z nehnuteľnosti, daň za komunálny odpad, rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy a mnohé iné. "Stretli sme sa s tým, že úrady vyhotovili úradné rozhodnutie, to následne vytlačili, podpísali perom, naskenovali a poslali občanovi. Nepoužili na autorizáciu úradných dokumentov ani mandátny certifikát ani elektronickú pečať a to nie je elektronická komunikácia štátu s občanom,“ priblížil jedno z častých porušení Kmeť.



ÚPVII bude v kontrolách pokračovať. Cieľom je naďalej vysvetľovať, v čom úrady robia chybu a ukazovať im, že elektronická komunikácia prináša výhody nielen občanom, ale uľahčuje prácu aj samotným úradníkom, uzavrel vicepremiér Raši.