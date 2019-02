Richter: Najdôležitejším bodom rokovania tripartity bol brexit

Materiál o príprave Slovenska na brexit bez dohody podporili aj zástupcovia sociálnych partnerov na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Bratislava 25. februára (TASR) – Informácia o príprave Slovenska na prípadný brexit bez dohody bola podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) najdôležitejším bodom rokovania tripartity. Rezortní kolegovia z Británie ho podľa jeho slov ubezpečili, že pripravujú legislatívu, podľa ktorej by mali byť práva občanov Európskej únie v Británii zabezpečené počas celého prechodného obdobia, teda až do konca roka 2020.



Richter priblížil, že základným cieľom materiálu, o ktorom rokovala aj Hospodárska a sociálna rada SR, je zabezpečiť recipročné postavenie občanom Spojeného kráľovstva, ktorí žijú a pracujú na Slovensku obdobne, ako by mali mať zabezpečené aj Slováci v Británii. Ministerstvo podľa neho viedlo videokonferenciu s rezortnými kolegami z Británie, ktorí ho ubezpečili o príprave legislatívy, na základe ktorej budú v tejto súvislosti akceptovať celé prechodné obdobie na zachovanie práv občanov EÚ v Británii.



"Meníme päť zákonov, konkrétne zákon o sociálnom poistení, zákon o službách zamestnanosti, zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákon o prídavkoch na dieťa a zákon o rodičovskom príspevku," priblížil šéf rezortu práce pripravovanú legislatívu z pohľadu ministerstva.



Materiál o príprave Slovenska na brexit bez dohody podporili aj zástupcovia sociálnych partnerov na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR. Témami stretnutia bola napríklad aj informácia o zriadení národného vodného dopravcu, návrh zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov či stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030.