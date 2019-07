Kritickú dopravu na západe Rakúska zlepší nová diaľnica do SR

Vo výstavbe je aj východná diaľnica A4, ktorá spája Bratislavu s Viedňou a sieťou diaľnic v Rakúsku. Je to jedna z najfrekventovanejších diaľnic Rakúska.

Bratislava 25. júla (TASR) - Najmä na západe Rakúska sa dopravná situácia v posledných rokoch stala akútnejšou. Preto boli v oblasti tyrolského Innsbrucku vydané dočasné zákazy vjazdu vozidiel tranzitnej dopravy na niektoré vidiecke cesty, ktoré slúžia ako alternatívne trasy. TASR o tom informovalo obchodné oddelenie rakúskeho veľvyslanectva v SR.



"Obdobia, v ktorých sa očakáva nadpriemerná doprava, sú najmä víkendy od konca júna do približne 15. septembra, medzi 7.00 h a 19.00 h. Dopravné informácie hlási rozhlasová stanica Ö3 každú polhodinu," upozornila rakúska ambasáda s tým, že cestnej špičke sa dá vyhnúť cestovaním po železnici.



"Od roku 2007 existuje bezproblémové diaľničné spojenie A6 medzi Viedňou a Bratislavou. Do roku 2023 má byť dokončené nedávno začaté zlepšenie železničnej infraštruktúry na rakúskej strane. Po ukončení tohto projektu sa skráti jazda medzi Viedňou a Bratislavou o 25 minút a umožní rýchlosť vlakov do 200 kilometrov za hodinu," uviedlo obchodné oddelenie k dopravnému spojeniu hlavných miest oboch krajín.



Vo výstavbe je aj východná diaľnica A4, ktorá spája Bratislavu s Viedňou a ďalšou sieťou diaľnic v Rakúsku. Je to jedna z najfrekventovanejších diaľnic Rakúska a spája Slovensko s medzinárodným letiskom vo Viedni. Do roku 2026 má byť východná diaľnica na úseku trasy medzi Viedňou a Neusiedl am See, ktorá je dôležitá pre slovenských motoristov, rozšírená na tri jazdné pruhy. Očakáva sa, že to prinesie výrazné zlepšenie bezpečnosti a plynulosti premávky na diaľnici, uzatvára obchodné oddelenie.