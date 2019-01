Nájomcovia pozemkov musia do konca januára oznámiť údaje o nájomnom

Údaje z formulárov budú následne použité na stanovenie obvyklej výšky nájomného pre každé katastrálne územie v SR.

Bratislava 11. januára (TASR) – Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov stanovuje pre nájomcov novú povinnosť, podľa ktorej sú povinní viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru. Údaje a informácie z tejto evidencie sú povinní poskytnúť okresnému úradu do 31. januára. Údaje z formulárov sa následne použijú na stanovenie obvyklej výšky nájomného pre každé katastrálne územie v SR. Informoval o tom Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Podčiarkol, že podľa zákona 504 z roku 2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov "je nájomca povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku". Ide o novú povinnosť, keď sa prvýkrát údaje za rok 2018 musia doručiť na okresné úrady do 31. januára 2019.



Poznamenal, že vyhláška MPRV SR číslo 172 z roku 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného stanovuje, že "nájomca poskytuje okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári". Formulár je zverejnený na stránke MPRV SR: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758.



