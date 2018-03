Mihók je najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti

Tretí ročník ankety zorganizovalo Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, založené v roku 1993.

Bratislava 16. marca (TASR) - Najsympatickejšou osobnosťou slovenskej politiky a spoločnosti je predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók. Neverejným hlasovaním o tom rozhodlo 299 osobností Slovenskej republiky v období od 26. marca do 31. decembra 2017 a celoročným hlasovaním návštevníci stránky www.hospodarskyklub.sk. Tretí ročník ankety zorganizovalo Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, založené v roku 1993. Mihók ocenenie prevzal vo štvrtok (15.3.) v Bratislave.



Slovensko má podľa neho za sebou úspešný príbeh 25 rokov svojej samostatnosti. Každý vývoj má svoje pozitíva, ale aj negatíva. Kľúčovou otázkou zostáva udržateľnosť budúceho rozvoja, upozornil. Aj preto sa vo svojom vystúpení po tom, čo si prevzal ocenenie, zameral na charakteristiku toho, aké podľa neho Slovensko bude a aké by malo byť.



Slovensko bude v prvom rade také, na akom sa dokáže v rovine spoločenskej, politickej a ekonomickej pozitívne zjednotiť, myslí si Mihók. "Či dokážeme akcentovať vlastné priority v globálnom a európskom priestore a či nastupujúca generácia dokáže túto pozíciu Slovenska aj presadiť," zdôraznil.



V ekonomike podľa šéfa SOPK treba ísť cestou výraznejšej podpory domácich výrobcov s vysokým stupňom finalizácie výroby nových materiálovo nízko náročných produktov. Túto zmenu súčasnej silne subdodávateľsky orientovanej výroby musí podporiť domáci výskum a vývoj.



"Napokon, v politickej rovine viac ako na nezmieriteľný politický stranícky boj je potrebné sa koncentrovať na súťaž lepších riešení a nápadov. Nezabudnúť pritom na to, že zmeny, ktorých sme svedkami, a tie, ktoré nás očakávajú, zmenia aj politický priestor a jeho pravidlá. Uvedomiť si, že spoločnosť vyvíjajúca sa na princípoch nespolupráce, neúcty, nevraživosti a nenávisti nemá budúcnosť. Vytvorenie vlastnej štátnosti je určite úžasné, avšak zodpovednosť za jej udržanie a rozvoj je faktor oveľa významnejší, znamenajúci vzdanie sa partikulárnych záujmov, ktoré jej nielen škodia, ale ju môžu aj likvidovať. O tom je politická kultúra, vlastná identita a zodpovednosť," uzavrel Mihók.



TASR informovala Bibiána Gunišová,hovorkyňa SOPK