Najväčší nápor na daňové úrady je v posledný deň podania priznania

Finančná správa má aktuálne k dispozícii približne 75 % z celkového predpokladaného počtu daňových priznaní. Dlhšie sú otvorené daňové úrady aj call centrum.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 je v riadnom termíne možné podať a daň aj zaplatiť už len v utorok 3. apríla.







Finančná správa, ako informovala TASR jej hovorkyňa Ivana Skokanová, má aktuálne k dispozícii približne 75 % z celkového predpokladaného počtu daňových priznaní. Dlhšie sú otvorené daňové úrady aj call centrum. Daňové priznanie môžu daňovníci okrem úradov odovzdať aj na viac ako 40 dodatočných miestach a v Bratislave aj v mobilných kanceláriách.



K utorňajšiemu ránu finančná správa eviduje z celkového očakávaného počtu 70 % daňových priznaní k dani z príjmu FO (typ A), 68 % daňových priznaní k dani z príjmu FO (typ B) a 84 % daňových priznaní k dani z príjmu právnických osôb.



Najväčší nápor však aj tento rok už tradične očakáva finančná správa práve počas posledného dňa. Pripravila preto pre väčší komfort daňovníkov niekoľko opatrení, a to dlhšie otvorené všetky daňové úrady - do 19.00 h. Dlhšie funguje aj call centrum, a to do 24.00 h.



Daňovníci môžu podať priznania na viac ako 40 dodatočných miestach mimo daňových úradov. Navyše, po vlaňajších pozitívnych ohlasoch sú k dispozícii aj dve mobilné kancelárie v bratislavskej Petržalke pri najväčšom daňovom úrade. Finančná správa na projekte mobilných kancelárií spolupracovala aj s Krajským dopravným inšpektorátom, ktorého príslušníci riadia dopravu v okolí daňového úradu. Parkoviská dali finančnej správe k dispozícii majitelia spoločnosti Real Prim, s.r.o.



Tí daňovníci, ktorí si chcú daňové priznanie odložiť, tak môžu spraviť len do dnešnej polnoci na predpísanom tlačive.