Najväčší pokles na trhu zaznamenali akcie technologického sektora

Bratislava 3. apríla (TASR) – Akciový trh je v súčasnosti miestom chaosu, pričom najväčší pokles zaznamenali akcie technologického sektora. Poukázali na to analytici Saxo Bank s tým, že začiatok druhého štvrťroku je najhorší za posledných 89 rokov.



Druhý štvrťrok sa začal veľmi slabo a dôvodom sú podľa analytikov najmä akcie firiem z technologického sektora, ktoré priniesli na trhy zlú náladu. "Technologické firmy ťahali ostatné akcie smerom nadol už nejaký čas a pokračuje to aj v tomto kvartáli," skonštatoval akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry.



Zdrojom znepokojenia sú podľa analytikov negatívne správy, ako napríklad útok amerického prezidenta Donalda Trumpa na Amazon alebo rozhodnutie spoločnosti Apple nahradiť čipy spoločnosti Intel svojimi vlastnými.



Menový trh však zatiaľ reaguje len mierne. "Hoci sme na akciovom trhu zaznamenali množstvo nepekných krokov, keď sa pozrieme na svetové meny, tie zaznamenali len veľmi malé pohyby. Samozrejme, sú tu korelácie, japonský jen posilnil a meny rozvíjajúcich sa krajín mierne oslabili. Avšak odchýlka pohybu v porovnaní so všeobecnou kolísavosťou akciového trhu jednoducho stále neexistuje," upozornil John Hardy, menový stratég Saxo Bank.



Obchodné napätie na akciovom trhu ovplyvňuje aj komodity, podľa Oleho Hansena, komoditného stratéga Saxo Bank, napríklad ropnú zmes WTI, ktorá poklesla k hodnote 60 dolárov za barel. "Rastúci nadbytok ropy v Číne a Saudskej Arábii znižuje ceny tejto komodity v Ázii a tiež utlmuje pozitívnu náladu obchodníkov," doplnil.



Oproti tomu, zlato z poklesu trhov ťaží. Dopyt po ňom je vďaka negatívnemu sentimentu dostatočne silný na to, aby cena neklesla pod 1300 dolárov za uncu, dodal Hansen, pričom oblasť nad 1355 dolármi nateraz dosiahne len ťažko.