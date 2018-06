Najväčšie dlhy majú občania z Bratislavy

Takmer 24 % slovenských dlžníkov má viac než jeden dlh, čo je o 13 % viac než v uplynulom období.



Bratislava 24. júna (TASR) - Ďalším rokom klesá priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov, oproti minulému roku sa znížila o 45 eur. Slováci v súčasnosti priemerne dlžia takmer 800 eur, zatiaľ čo v predošlom roku bola priemerná výška dlhu 845 eur.



Stále platí, že častejšie a viac si požičiavajú muži (52 % dlžníkov s priemerným dlhom 874 eur), zatiaľ čo ženy tvoria 48 % dlžníkov s priemerným dlhom vo výške 711 eur. Tieto i nasledujúce údaje vychádzajú z pravidelných analýz spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov a na území Slovenska má viac ako 300.000 klientov.



Najviac dlžníkov (21 % z celého Slovenska s priemerným dlhom 675 eur) pochádza z Banskobystrického kraja, kde si zároveň ľudia požičiavajú najmenšie sumy, nasleduje kraj Nitriansky (18 % dlžníkov, priemerný dlh 773 eur) a Košický (14 % dlžníkov, priemerný dlh 746 eur). V priemere najvyššie záväzky majú dlžníci z Bratislavy (1019 eur), ktorí tvoria 8 % všetkých slovenských dlžníkov. Približujú sa k nim obyvatelia Trenčianskeho kraja (8 %) s priemerným dlhom 911 eur.



"Trvalé znižovanie priemernej výšky dlhu Slovákov je pozitívny trend, stále sa však ukazuje, že nie vo všetkých slovenských regiónoch panuje dobrá ekonomická situácia a nízka nezamestnanosť. Oproti minulému roku napríklad mierne klesol podiel dlžníkov z Košického kraja, ktorý s veľkým náskokom vystriedal na mieste regiónu s najväčším počtom dlžníkov Banskobystrický kraj," uvádza Paulina Sapkowska, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.



Najväčšie dlhy majú Slováci vo veku 45 až 54 rokov (24 %) – priemerne viac ako 871 eur. Najmenší podiel všetkých dlžníkov (necelé 3 % s priemerným dlhom 521 eur) patrí do vekovej kategórie 18 až 24 rokov. Takmer 9 % dlžníkov s priemerným dlhom 730 eur je už v postproduktívnom veku (viac ako 65 rokov). Vo všetkých vekových kategóriách pritom prevažujú dlžníci z Banskobystrického kraja.



Podľa Sapkowskej priemerná výška dlhu klesla vo všetkých vekových kategóriách, ale problematické sú dlhy predovšetkým u ľudí vo veku nad 65 rokov, ktorých jediným príjmom býva starobná penzia. Splácať dlhy z dôchodku je veľmi náročné, navyše skúsenosti spoločnosti ukazujú, že si starí ľudia často berú úvery pre svoje deti alebo vnúčatá, ktoré by z rôznych dôvodov vlastný úver nedostali. Pokiaľ títo skutoční dlžníci nemôžu úvery splácať, môže to penzistov priviesť na hranicu chudoby.



Takmer 24 % slovenských dlžníkov má viac než jeden dlh, čo je o 13 % viac než v uplynulom období. Najčastejšie ide o dva až tri dlhy, výnimkou ale nie sú ani ľudia, ktorí majú štyri a viac záväzkov na splácanie.



TASR informovala spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika.