Najväčšie laboratórium virtuálnej reality v Európe je v P3 v Prahe

NAJVÄČŠIE LABORATÓRIUM VIRTUÁLNEJ REALITYV EURÓPE JE V P3 V PRAHE Foto: P3

KOMERČNÉ VYUŽITIE VIRTUÁLNEJ REALITY

Prinášame päť hlavných príkladov, ako je možné využiť laboratórium virtuálnej reality v podnikaní:

1. Technické riešenie a tvorba prototypov (design a prototyping). VR možno využiť v rozličných štádiách počas hľadania technického riešenia a konštrukcie prototypu, od základného náčrtu až po úplne konečné fázy. Napríklad v automobilovej výrobe. Je výrazne lacnejšie vyvinúť model nového auta v kóde a prepínaním gombíka meniť funkciu alebo farbu, ako od nuly skonštruovať nový prototyp.



2. Výskum a odskúšanie. Je jednoduché skúšať rozličné alternatívy. Obvykle ak spoločnosti potrebovali optimalizovať maloobchodný priestor, robili to fyzicky: skonštruovaním modelu v životnej veľkosti na odskúšanie na ľuďoch, pričom svoje skúšky vykonávali za plnej prevádzky alebo v noci. Na druhej strane s VR môžete za hodinu odskúšať až 10 rozličných návrhov.



3. Zaškoľovanie. Keď si spoločnosť objedná novú výrobnú linku, jej inštalovanie obvykle trvá niekoľko mesiacov. Pri VR však môžete tento čas využiť na zaškolenie personálu na obsluhu nového zariadenia, alebo na simulovanie neobvyklých či nebezpečných scenárov.



4. Podujatia. VR je skvelým miestom na teambuilding, umožňujúcim „navštíviť“ prakticky akékoľvek miesto na planéte. Architekti môžu popri tom čerpať inšpiráciu z miest, ktoré by inak kvôli vysokým nákladom nebolo možné navštíviť. A strojní inžinieri môžu položiť svoje virtuálne ruky na stroje a zariadenia, ktoré už viac neexistujú.



5. Prezentácie. Predstavte si výrobcu električiek, ktorý predáva mnoho modelov, každý s iným dizajnom a iným vybavením. Vo VR by mohli predvádzať klientom všetky tieto možnosti vrátane úprav šitých na mieru. Klient by tak mohol vidieť novú električku v akcii v uliciach mesta, kde bude jazdiť.

Bratislava/Praha 24. apríla (OTS) - Zvonka sa nová budova nijako nelíši od ktorejkoľvek inej budovy logistického parku P3 Horní Počernice v Prahe. Vnútri je však skryté niečo jedinečné: priestor ktorý slúži aj ako banka. Alebo auto. Alebo povrch Marsu. Vitajte vo Virtuplexe , najväčšom laboratóriu virtuálnej reality pre firmy v Európe.Pred pár týždňami otvorilo laboratórium Virtuplex svetu svoje fyzické a virtuálne dvere pre firemných klientov. “,“ hovorí, Managing Director P3 Logisitic Parks na Slovensku: „.“Virtuplex je najväčším VR laboratóriom v Európe. “,” hovorí, jeden zo spolumajiteľov Virtuplexu a dodáva: „Vo Virtuplexe je možné v naprojektovať byt, pobočku banky alebo výstavnú miestnosť pre automobily v reálnej veľkosti a pohybovať sa v ich vnútri. Takže umožňuje skontrolovať, či vyhovuje rozmiestnenie nábytku, priestorové riešenie alebo umiestnenie napríklad vypínačov. Pripraviť je možné aj viacero verzií, ktoré môže firemný zákazník odskúšať a rozhodnúť sa, ktorá je najlepšia.Prvým klientom Virtuplexu bola Česká spořitelna, ktorá navrhla novú koncepciu pre svoje pobočky vo virtuálnej realite a potrebovala ju otestovať. Ďalšou úspešnou spoluprácou bola virtuálna výstavná miestnosť automobilky Škoda Auto.” vysvetľuje, ďaší spolumajiteľ Virtplexu: „Veľkou výhodou je, že ľudia, stretávajúci sa vo VR, nemusia byť fyzicky na jednom mieste. Niekoľko kolegov tak môže využívať priestory Virtuplexu priamo v hale, niekoľko ďalších v Japonsku a šéf v New Yorku. Všetci sa môžu vzájomne vidieť a počuť a interaktívne pôsobiť v tom istom virtuálnom prostredí.Počet možných využití virtuálnej a rozšírenej reality v podnikaní je doslova nekonečný. Jej potenciál plánuje využívať aj Microsoft, ktorý masívne investoval do vývoja svojich smart oku¬lia¬rov HoloLens pre zmiešanú realitu dúfajúc, že zdokonalia spôsob, akým funguje množstvo podnikateľ¬ských činností, od mikrochirurgie cez spôsob, akým komunikujeme a spoločensky žijeme, až k tomu, ako skúšame a kupujeme oblečenie.Využitie VR laboratória v pražských P3 priestoroch vidí aj Peter Jánoši a to nielen pre klientov, ale aj pre vlastné potreby: „