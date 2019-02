Najväčšie riziko pre trhy je neriadený brexit, tvrdí šéf BoE

Guvernér Bank of England (BoE) Mark Carney.

Británia by mala Európsku úniu opustiť 29. marca. Britskí poslanci však zatiaľ stále neschválili dohodu, ktorá by riešila vzťahy Británie s EÚ po brexite.

Londýn 25. februára (TASR) - Prípadný odchod Británie z Európskej únie na budúci mesiac bez dohody predstavuje pre stabilitu finančných trhov v rámci brexitových scenárov najväčšie riziko, upozornil guvernér britskej centrálnej banky Mark Carney.



"Z pohľadu finančnej stability, z pohľadu integrity a stabilného vývoja trhu je najväčším rizikom možnosť marcového neriadeného odchodu Británie z EÚ," povedal šéf Bank of England (BoE).



