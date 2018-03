Najväčším problémom okresu Lučenec je vysoká nezamestnanosť

Ťahúňom v súčasnosti nie je ani poľnohospodárska výroba, ktorou sa okres v minulosti vyznačoval.

Lučenec 28. marca (TASR) – Vysoká nezamestnanosť, ktorá koncom januára tohto roka dosahovala úroveň 9,85 percenta, je najväčším problémom okresu Lučenec na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). V aktuálnej analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu to konštatuje Útvar regionálneho rozvoja Úradu BBSK.



„Žije tu pomerne veľa obyvateľov v hmotnej núdzi, v januári ich bolo 7,43 percenta z celkového počtu. Z uchádzačov o zamestnanie je až 90 percent znevýhodnených. V okrese je veľmi málo pracovných miest pre vzdelanú pracovnú silu, hlavne s vysokoškolským vzdelaním. Preto sa zhoršuje demografická krivka, nakoľko títo ľudia z okresu odchádzajú,“ priblížila niektoré aspekty analýzy odborná referentka útvaru Emília Kodríková.



Ako pokračovala, hoci je Lučenecký okres štvrtým najrozvinutejším okresom v rámci BBSK, pri hodnotení podľa výšky tržieb v priemysle na obyvateľa sa zaraďuje až na desiate miesto. „K horším okresom kraja patrí aj z hľadiska podnikateľskej aktivity. Na 1000 obyvateľov pripadá 43 živnostníkov, pričom priemer kraja je 57,“ konštatovala Kodríková s tým, že v okrese prevládajú malé firmy do 20 zamestnancov, pričom nad 20 zamestnancov malo v roku 2016 len 24 miestnych firiem.



Ťahúňom v súčasnosti nie je ani poľnohospodárska výroba, ktorou sa okres v minulosti vyznačoval. „Hoci má Novohrad veľmi dobré podmienky na poľnohospodárstvo, doteraz sa nepodarilo obnoviť pestovanie ovocia a zeleniny a na to nadväzujúci spracovateľský a potravinársky priemysel,“ dodala referentka.



V roku 2015 bol okres Lučenec zaradený medzi najmenej rozvinuté a na jeho podporu bol vypracovaný a vládou schválený akčný plán rozvoja. V rámci neho bol regiónu odklepnutý príspevok vo výške takmer 4,3 milióna eur a prisľúbené vytvorenie zhruba 1440 pracovných miest do roku 2020.