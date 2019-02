Najväčšími obchodnými partnermi Nemecka boli Čína, Holandsko a USA

Nemeckí exportéri vyviezli vlani najviac strojov a automobilov. Hodnota vývozu krajiny dosiahla v minulom roku rekordných 1318 miliárd eur.

Wiesbaden 18. februára (TASR) - Napriek všetkým pokusom kabinetu prezidenta Donalda Trumpa narušiť medzinárodné obchodné vzťahy, pre nemeckých exportérov zostáva americký trh aj naďalej veľmi dôležitý. Na spomínaný trh sa vlani dostali výrobky s označením Made in Germany za 113,5 miliardy eur. Nemecký vývoz do USA tak vzrástol o 1,5 %. Uvádza to správa spolkového štatistického úradu vo Wiesbadene o nemeckom vývoze za rok 2018 publikovaná v pondelok.



Nemeckí exportéri vyviezli vlani najviac strojov a automobilov. Hodnota vývozu krajiny dosiahla v minulom roku rekordných 1318 miliárd eur. Z tejto sumy smeroval vývoz do členských krajín EÚ za 778,6 miliardy eur, v roku 2017 bol 749,9 miliardy eur. Nemecký export do členských krajín únie dosiahol takmer 60 % z celkového vývozu.



Z členských krajín EÚ vyviezli nemecké firmy najviac tovarov do Francúzska. Vlani to bolo za 105,3 miliardy eur. Vývoz do Číny vzrástol medziročne z 86,1 miliardy eur na 93,1 miliardy eur. Z Číny do Nemecka sa priviezol tovar za 106,2 miliardy eur. Medziročne to bolo viac o 4,3 %. Hodnota obchodu medzi oboma krajinami dosiahla spolu 199,3 miliardy eur. S Holandskom dosiahla hodnota vzájomného obchodu 189,4 miliardy eur. Na treťom mieste sú Spojené štáty s hodnotou obchodnej výmeny 178 miliárd eur.