Najviac amerických firiem vzniklo na Slovensku v roku 2011

Bratislava 1. mája (TASR) – Najviac firiem, ktoré majú aspoň jedného majiteľa alebo konečného užívateľa výhod z USA, vzniklo na Slovensku v roku 2011, a to 77. Odvtedy sa tempo nárastu počtu amerických firiem postupne znižuje. Na Slovensku podniká 1037 spoločností s majiteľmi z USA, na čele s košickými železiarňami U. S. Steel. Vyplýva to z analýzy, ktorú pred piatkovým (3.5.) stretnutím premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pripravil FinStat.



Viac ako 70 nových firiem s majiteľmi z USA vzniklo aj v rokoch 2012 a 2013. "V rokoch 2014 a 2015 nastal väčší pokles vzniku firiem, v roku 2014 vzniklo 46 firiem a v roku 2015 iba 34 firiem," uviedla analytička FinStatu Monika Hrnčárová.



Najväčšou americkou firmou na Slovensku je U. S. Steel Košice, s.r.o., s tržbami vo výške 2,6 miliardy eur, čo tvorí až 53 % tržieb všetkých amerických firiem. Ďalej nasleduje spoločnosť Adient Slovakia s.r.o., s tržbami 345,6 milióna eur a Visteon Electronics Slovakia s. r. o., s 262,9 milióna eur.



Najvyšší zisk spomedzi amerických firiem má opäť spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., a to takmer 450 miliónov eur. Firmy s americkými vlastníkmi odviedli za rok 2017 do štátneho rozpočtu daň z príjmu vo výške 142 miliónov eur.