ANALÝZA: Najviac českých firiem kúpili vlani Ukrajinci

Praha 28. januára (TASR) - Takmer 3500 českých firiem prešlo minulý rok do rúk zahraničného majiteľa. Najviac ich pritom kúpili Ukrajinci a Slováci, za nimi s odstupom nasledovali Rumuni, Rusi, Maďari a Poliaci. Vyplýva to z analýzy, ktorú v pondelok zverejnila spoločnosť Bisnode.



Ukrajinci kúpili 776 českých firiem, majiteľa zo Slovenska získalo 674 spoločností.



"V období medzi rokmi 2014 a 2017 najviac českých firiem predaných do zahraničia mierilo na Slovensko. Vlani sa však prvýkrát najčastejšími novými zahraničnými majiteľmi českých podnikov stali Ukrajinci a Slovákov tak odsunuli na pomyselnú druhú priečku," citoval analytičku Bisnode Petru Štěpánovú server novinky.cz.



Silné zastúpenie medzi zahraničnými kupcami mali v minulom roku aj podnikatelia z Rumunska, ktorí kúpili 194 českých firiem. Nasledovali Rusi a Maďari (po 183 podnikov) a ďalej s miernym odstupom Poliaci, do ktorých vlastníctva prešlo 179 firiem.



Základný kapitál českých podnikov, ktoré vlani prešli do rúk zahraničných vlastníkov, dosiahol 4,4 miliardy Kč (171,03 milióna eur), uzatvorila spoločnosť Bisnode.



(1 EUR = 25,726 CZK)