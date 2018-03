Najviac rástli platy dopravcom, najmenej predavačkám

Jednotlivé profesie nakladajú so zvýšeným príjmom odlišným spôsobom.

Bratislava 14. marca (TASR) - Podľa Štatistického úradu SR priemerná mzda na Slovensku medziročne vzrástla zhruba o 4 %. Z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, je zrejmé, že na tomto trende profitujú predovšetkým zamestnanci z dopravného sektora (31 %) a finančníci (29 %), ktorým sa za posledné tri roky najviac zvýšil príjem.



Pokles príjmu naopak uvádza 40 % ľudí zamestnaných v stavebníctve a zhodný počet ľudí vo finančnom sektore. Pri porovnaní výsledkov finančnej skupiny s ostatnými sektormi vidieť, že respondenti zaznamenali nielen jeden z najväčších rastov príjmov za posledné tri roky, ale zároveň početná časť uviedla výrazný pokles.



"Zvýšenie príjmov často vedie k zníženiu obozretnosti voči dlhom a ich splácaniu. Ľudia získajú pocit, že si môžu dovoliť viac utrácať, a tým sa aj viac zadlžiť. V prípade straty zamestnania alebo dlhodobej choroby, čo sú najčastejšie dôvody finančných problémov, im ale môžu chýbať prostriedky na splácanie dlhov i bežnú prevádzku domácnosti. Najlepšou prevenciou neschopnosti splácať úvery v prípade nečakaných udalostí je priebežné vytváranie finančnej rezervy aspoň vo výške trojmesačného platu," tvrdí Markéta Kolářová zo spoločnosti KRUK.



Jednotlivé profesie nakladajú so zvýšeným príjmom odlišným spôsobom. Pokiaľ sa zvýši mzda zamestnancom v doprave a vo financiách, 37 %, resp. 30 % respondentov ju použije na splácanie dlhov. Viac šetriť začnú pracovníci IT (46 %) a bankári (36 %), zamestnanci z IT sektora a služieb však zvýšený príjem tiež intenzívnejšie utrácajú. Zamestnanci v sektore služieb (30 %) začnú po zvýšení platu menej plánovať nákupy a míňajú spontánnejšie.



Z medzinárodného porovnania v rámci prieskumu spoločnosti KRUK vyplýva, že v štátoch, ktoré čelia ekonomickým problémom, ako sú Taliansko a Španielsko, výrazne klesajú platy predovšetkým zamestnancom v odbore služieb, stavebníctva a dopravy. V týchto krajinách uvádza pokles príjmov viac než 50 % respondentov zo zmienených odborov.



TASR informovala spolčnosť KRUK Česká a Slovenská republika.