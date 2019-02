Najviac si na bývanie sporia slobodní vysokoškoláci z Bratislavy

Podľa analytičky banky Lenky Buchlákovej nie je dobré sa spoliehať na prípadný blízky pokles cien nehnuteľností.

Bratislava 17. februára (TASR) - Na budúce vlastné bývanie si najviac sporia slobodní vysokoškoláci z Bratislavy. Vyplýva to z dát Slovenskej sporiteľne, ktorá zisťovala, ako si Slováci sporia na nehnuteľnosť. Vo veku 18 až 35 rokov si ľudia dokážu dať bokom na bývanie v priemere 133 eur. Práve vysokoškoláci si odložia v priemere 132 eur.



V prípade sporenia na bývanie dominuje Bratislava, kde je priemerná suma sporenia vo výške 205 eur. Najmenej si ľudia odkladajú v Banskej Bystrici, a to len 95 eur mesačne. Súvisí to aj s tým, že ceny nehnuteľností sú v danom regióne najnižšie v rámci Slovenska.



"Je dôležité myslieť na budúce bývanie v dostatočnom v predstihu pred samotnou kúpou nehnuteľnosti. Preto je dobré si stanoviť časový horizont, v ktorom si chce klient kúpiť nehnuteľnosť, a podľa toho prispôsobiť finančné správanie, resp. zvoliť správnu stratégiu, ako potrebné prostriedky na dofinancovanie bývania získať," zdôrazňuje l Peter Janovíček, vedúci oddelenia riadenia depozitných produktov, fondov a cenných papierov.



Najmenej si v prípade sporenia na bývanie šetria rozvedení, ktorí mesačne vedia odložiť na tento účel 80 eur. Muži majú mesačne nasporenú vyššiu sumu (128 eur) ako ženy (115 eur). Po vysokoškolákoch dokážu najviac usporiť ľudia vo veku 54 až 71 rokov, a to 131 eur mesačne. V ich prípade ide o šetrenie na bývanie deťom či vnúčatám.



Najlepší čas na sporenie je čím skôr, resp. hneď teraz. Podľa analytičky banky Lenky Buchlákovej nie je dobré sa spoliehať na prípadný blízky pokles cien nehnuteľností. Budúcnosť je zo svojej podstaty nepredpovedateľná, preto ak je potreba vlastného bývania, je dobre ju riešiť. Čím dlhšie sa sporí, tým je to ľahšie. Zároveň je dobré každoročne prehodnotiť sporenia a navýšiť ho minimálne o výšku inflácie na úrovni zhruba dvoch percent. V prípade sporenia na bývanie o výšku nárastu cien nehnuteľností, ktorých cena rástla v poslednom roku o približne 7,6 %.