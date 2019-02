Najviac sporiteľov v 2. pilieri je vo veku od 36 do 45 rokov

Podľa údajov Sociálnej poisťovne je v tejto vekovej kategórii až 38,4 % sporiteľov. V absolútnom vyjadrení je počet sporiteľov v tomto vekovom rozmedzí 571.264.

Bratislava 28. februára (TASR) - Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri dosiahol k 31. 12. 2018 stav 1.487.519. Najviac z nich je vo veku od 36 do 45 rokov.



Podľa údajov Sociálnej poisťovne je v tejto vekovej kategórii až 38,4 % sporiteľov. V absolútnom vyjadrení je počet sporiteľov v tomto vekovom rozmedzí 571.264. Druhou najpočetnejšou skupinou je veková kategória od 26 do 35 rokov, kam spadá 26,1 % sporiteľov, čo je 388.016. O 27.000 sporiteľov je menšia skupina od 46 do 55 rokov (361.139), čo predstavuje 24,3 % ľudí sporiacich v druhom pilieri. Nasleduje veková kategória nad 56 rokov, tú tvorí 97.862 občanov, čo je 6,6 percenta zo sporiteľov.



Do druhého piliera môžu vstúpiť fyzické osoby, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie a súčasne splnia podmienku, že ku dňu podpisu zmluvy nedovŕšili 35 rokov veku.



V roku 2019 sa 18-percentné povinné odvody na dôchodkové poistenie pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 13,25 % ostáva v Sociálnej poisťovni a 4,75 % ide na súkromný účet sporiteľa v DSS. Do roku 2024 sa budú odvody do druhého piliera každý rok zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu až po hranicu 6 %.