Najvýznamnejším finančným centrom je New York, ktorý zosadil Londýn

Londýn 28. mája (TASR) - Brexit pomáha New Yorku, ktorý sa stal najvýznamnejším finančným centrom a predbehol Londýn. Ukázal to prieskum poradenskej spoločnosti Duff & Phelps medzi šéfmi finančných firiem.



Duff & Phelps v rámci svojej každoročnej ankety oslovila 180 šéfov firiem pôsobiacich v oblasti správy majetku, private equity, hedžových fondov či bankovníctva. Na otázku, kde je najvýznamnejšie finančné centrum, viac než polovica respondentov odpovedala, že je to New York, teda o 10 % viac než vlani. Len 36 % opýtaných dali na prvé miesto Londýn, čo je o 17 % menej ako v roku 2018.



"Brexit vlani vrhol tieň neistoty na ekonomiku Veľkej Británie, čo teraz eskalovalo do skutočnej krízy," uviedla Duff & Phelps. Firma dodala, že v budúcnosti sa zrejme bude zvyšovať globálny rozptyl vplyvu, keď až 12 % respondentov predpokladá, že o 5 rokov bude najvýznamnejším finančným centrom Hongkong.



Tento rok si v porovnaní s vlaňajškom polepšili aj Dublin, Frankfurt nad Mohanom a Luxemburg, keďže finančné odvetvie Európskej únie (EÚ) hľadá nové centrum.