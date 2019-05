Náklady na pozemkové úpravy v SR presiahnu za desaťročia 1 mld. eur

Finančné náklady na vykonanie pozemkových úprav v 3103 katastrálnych územiach by podľa materiálu MPRV počas 30 rokov mali dosiahnuť výšku 1,093 miliardy eur.

Bratislava 23. mája (TASR) - Finančné náklady na zhotoviteľské práce týkajúce sa pozemkových úprav na Slovensku presiahnu (v cenách z roku 2019, s DPH a bez faktora rastu cien) miliardu eur. Vyplýva to zo zverejneného nelegislatívneho materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR s názvom Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR.



Finančné náklady na vykonanie pozemkových úprav v 3103 katastrálnych územiach by podľa materiálu MPRV počas 30 rokov mali dosiahnuť výšku 1,093 miliardy eur, teda ročne priemerne 36,4 milióna eur. Realizácia pozemkových úprav v rovnakom počte katastrálnych území by počas 20 rokov bola drahšia, stála by celkom 1,132 miliardy eur, teda priemerne ročne 56,6 miliardy eur.



"Ako vyplýva z porovnania finančných nákladov, 20-ročný variant je síce časovo kratší, ale drahší. Dôvodom je potreba zamestnania väčšieho množstva úradníkov a náklady na ich vyškolenie a vybavenie. Rovnako bude potrebné vyškoliť aj väčší počet zodpovedných projektantov, keďže by sa súbežne spracovávalo viacej projektov pozemkových úprav, čo sa ale v sume nákladov za zhotoviteľské práce neprejaví," uviedlo agroministerstvo.



Podľa agrorezortu ide pri pozemkových úpravách o rozsah prác, aký sa ešte v podmienkach SR nerealizoval a dotkne sa postupne takmer všetkých občanov. Ide o 3103 katastrálnych území a výmeru 4.019.108 hektárov (ha), čo je necelých 82 % výmery SR.



"Ak vychádzame z uvedených počtov súčasne spracovávaných projektov pozemkových úprav, pri priemernom počte 550 známych vlastníkov so známym pobytom v priemernom projekte pozemkových úprav pôjde súbežne o konania s 330.000 známymi vlastníkmi so známym pobytom pri 30-ročnom variante alebo s 533.000 vlastníkmi pri 20-ročnom variante. Musí sa s nimi komunikovať, rokovať, zasielať a doručovať im rôzne písomnosti (pozvánky, výpisy, návrhy a podobne), riešiť ich návrhy, požiadavky alebo námietky," zdôvodnilo v materiáli MPRV SR.



Plynulé každoročné financovanie pozemkových úprav môže byť podľa MPRV SR zabezpečené v dvoch režimoch, a to buď sa bude každoročne zadávať rovnaký počet katastrálnych území a financie budú zabezpečené pre tieto konkrétne katastrálne územia, alebo bude pridelený každoročne rovnaký balík financií, podľa ktorého sa bude zadávať zodpovedajúci počet projektov pozemkových úprav.



O tom, ktorý režim sa použije je podľa MPRV potrebné rozhodnúť vopred. "Obidva modely (20-ročný aj 30-ročný) vychádzali z prvého režimu, ktorý rovnomerne vyťažuje kapacity štátnej správy, aj zhotoviteľov, aj rozpočtové náklady štátnej správy, ale nerovnomerne štátny rozpočet z pohľadu financovania zhotoviteľských prác. Druhý režim rovnomernejšie zaťažuje štátny rozpočet z pohľadu financovania zhotoviteľských prác, ale nerovnomerne vyťažuje kapacity štátnej správy (vrátane jej nákladov), aj kapacity zhotoviteľov," dodalo ministerstvo.