Náklady na reštrukturalizáciu Deutsche Bank sa odhadujú na 5 mld. eur

Deutsche Bank plánuje znížiť počet pracovných miest o 15.000 až 20.000, čo znamená, že prepustí viac ako jednu pätinu (20 %) zo súčasných 91.500 zamestnancov.

Frankfurt nad Mohanom 4. júla (TASR) - Náklady na zásadnú revíziu nemeckej Deutsche Bank môžu dosiahnuť až 5 miliárd eur. Uviedol to zdroj z banky, ktorý nechcel byť menovaný.



Generálny riaditeľ Christian Sewing oznámil v máji rozsiahlu reštrukturalizáciu. Sľúbil akcionárom "tvrdé škrty" v investičnej divízii, aby zlepšil zisky po tom, ako najväčšiemu finančnému ústavu v Nemecku nevyšla fúzia s konkurenčnou Commerzbank.



Hovorca Deutsche odmietol komentovať očakávané náklady na reštrukturalizáciu. Banka uviedla, že pracuje na opatreniach na urýchlenie svojej transformácie s cieľom zlepšiť "udržateľnú ziskovosť".



"Ak to bude potrebné, budeme aktualizovať všetky informácie pre zainteresované strany," uviedla banka. Riaditeľ Sewing by mal oznámiť zmeny spolu s polročnými výsledkami Deutsche Bank na konci júla.



Noviny Financial Times (FT) minulý mesiac napísali, že okrem revízie svojich obchodných operácií chce Deutsche Bank vytvoriť tzv. zlú banku, do ktorej presunie zlyhané aktíva za desiatky miliárd eur.