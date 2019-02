Nákup európskych firiem čínskymi investormi sa vlani výrazne znížil

V roku 2018 čínske spoločnosti vynaložili podstatne menej peňazí na nákup, prípadne získavanie podielov v európskych podnikoch, než rok predtým.

Frankfurt nad Mohanom 5. februára (TASR) - Odpor voči čínskym koncernom sa zvyšuje. Po tom, ako ekonomika Číny stráca tempo rastu, chuť jej firiem kupovať európske podniky slabne.



V roku 2018 čínske spoločnosti vynaložili podstatne menej peňazí na nákup, prípadne získavanie podielov v európskych podnikoch, než rok predtým. V utorok o tom v Stuttgarte informovala podniková poradenská spoločnosť EY. Podľa jej zistení Číňania vynaložili vlani na tento účel iba 31 miliárd USD (27,01 miliardy eur). V porovnaní s predvlaňajškom boli výdavky len polovičné. Rekord dosiahli v roku 2016, keď do nákupov a získavania podielov v Európe vynaložili 85 miliárd USD.



Nemecko spolu s Britániou zostali vlani hlavným cieľov čínskych nákupcov. V Nemecku sa vlani v porovnaní s predchádzajúcim rokom záujem oslabil o viac ako 20 % na 11 miliárd USD. Číňania vynaložili zo sumy len na jeden nákup takmer 9 miliárd USD. Vstúpili do koncernu Daimler.



V Európe sa čínske nákupné aktivity pozorne sledujú už niekoľko rokov.



V súčasnosti klesá nielen hodnota čínskych nákupov, ale aj ich počet. Vlani uskutočnili 196 nákupov, čo bolo medziročne o vyše 50 menej. V Nemecku uzavreli 35 dohôd o prevzatí firiem, v roku 2017 ich bolo 54. V 2. polroku vlaňajška došlo k silnému poklesu nákupu firiem čínskymi investormi.



Experti EY rovnako ako iní odborníci vidia príčiny oslabenia čínskej nákupnej aktivity vo viacerých faktoroch. V prvom rade obchodná vojna Pekingu s Washingtonom silno zhoršila náladu v čínskej ekonomike. Jej rast sa spomalil. Navyše mnoho firiem sa zadlžilo. Okrem toho čínski investori narážajú v Európe na rastúcu nedôveru. Nemecká spolková vláda v lete zablokovala vstup čínskej štátnej spoločnosti SGCC do nemeckého prevádzkovateľa elektrickej rozvodnej siete. V decembri vládna koalícia v Berlíne sprísnila podmienky pre preberanie nemeckých firiem Číňanmi.



V odvetviach, ktoré majú význam pre národnú bezpečnosť, môže vláda zamedziť predaju firiem svojím vetom v prípade, ak by chcel v nich investor získať podiel viac ako 10 %.



Čínska komunistická strana si vytýčila za cieľ do roku 2025 dostihnúť v technológiách Západ a Japonsko a do roku 2050 ich výrazne predstihnúť.



Súčasná situácia v čínskych investíciách v Európe sa v dohľadnom čase nezmení. „V nasledujúcich mesiacoch dôjde k pomerne slabším čínskym nákupom firiem,“ uviedol Sun Yi, vedúci čínskeho oddelenia EY. "Na to sú teraz rámcové podmienky jednoducho veľmi ťažké," dodal.



(1 EUR = 1,1445 USD)