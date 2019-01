Nakupovanie prostredníctvom internetu je čoraz obľúbenejšie

Najčastejšie uvádzaným dôvodom je pohodlie a, predovšetkým podľa žien, výhodná cena. Respondenti vyzdvihli aj úsporu času, možnosť rýchleho porovnania podobných produktov či väčší výber.

Bratislava 25. januára (TASR) - Nakupovanie cez internet je medzi Slovákmi obľúbené. Skúsenosti s online nákupmi má takmer každý Slovák, a to 92 % mužov a 90 % žien. Až tretina Slovákov takto nakupuje každý alebo takmer každý mesiac. Ukázal to prieskum agentúry 2muse pre Poštovú banku.



Najčastejšie uvádzaným dôvodom je pohodlie a, predovšetkým podľa žien, výhodná cena. Respondenti vyzdvihli aj úsporu času, možnosť rýchleho porovnania podobných produktov či väčší výber. Zavážila aj skutočnosť, že online obchody nemajú otváracie hodiny, zato umožňujú vrátenie tovaru v určitej lehote. V spontánnych odpovediach sa vyskytli aj priznania, že zákazníci sa tak vyhnú nepríjemným a otravným predajcom.



Kým v roku 2014 klienti banky z pohodlia domova zrealizovali takmer 200.000 nákupov, vlani ich bolo viac ako milión. Pred piatimi rokmi takto minuli niečo cez 5,5 milióna eur, minulý rok to bolo vyše 26,5 milióna eur.



"Vo všeobecnosti sú väčšími online nákupnými 'maniakmi' muži. Vlani utratili o 3,5 milióna eur viac než ženy. Sledované pohyby na účtoch ukázali, že dokonca aj počas predvianočných nákupov a novoročných výpredajov sa v internetových obchodoch viac realizujú chlapi," spresňuje hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.



Rozdiely možno vidieť aj v závislosti od regiónu. K online nakupovaniu inklinujú najmä v Bratislavskom kraji, kde sa v priemere uskutoční vyše 16.800 transakcií mesačne. Nasleduje Nitriansky, Košický a Trnavský kraj. Najmenší počet nákupov banka eviduje v Žilinskom kraji. Cez internet sa najviac míňalo na zábavu v podobe stávkovania, lotérie, na oblečenie a módne doplnky, zariadenie do domácnosti, na letenky a lístky na vlak, ale obľube sa teší aj online nákup elektroniky.



Svetovým dňom pre bezpečnejší internet je 8. február. Podľa slov Michala Krála, riaditeľa porovnávača cien e-shopov Pricemania, pri dodržiavaní základných pravidiel bezpečného nákupu na internete je prípadné riziko online nákupov minimálne.



"Avšak vždy je lepšie byť obozretný a hlavne dávať si pozor, na akom webe zadávate svoje prihlasovacie či platobné údaje," zdôrazňuje Král.